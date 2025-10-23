بازدید مردم و سیاستمدران محلی اتریش از مسجد باشیکمی به مناسبت رویداد درهای باز مساجد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد باشکیمی در شهر لینز اتریش، به مناسبت روز درهای باز مساجد ۲۰۲۵، میزبان تعدادی زیادی از بازدیدکنندگان، شامل سیاستمداران، اعضای جامعه و علاقه‌مندان به فعالیت‌های دینی و فرهنگی بود تا با برنامه‌ها، معماری و جامعه مسلمانان این مرکز آشنا شوند و در گفتگو و تبادل نظر شرکت کنند.

در این روز، بازدیدکنندگان فرصت داشتند با فعالیت‌های جامعه مسجد باشکیمی آشنا شوند و پرسش‌های خود را از مسئولان و اعضای مرکز مطرح کنند. حضور سیاستمداران و اعضای فعال جامعه نشان‌دهنده اهمیت این برنامه در تقویت تعامل بین فرهنگی و مذهبی در اتریش بود.

برنامه روز درهای باز مساجد شامل بازدید از فضای مسجد، ارائه سخنرانی‌ها، ایستگاه‌های آموزشی و فرهنگی و همچنین پذیرایی ویژه از شرکت‌کنندگان بود. این برنامه فرصتی فراهم کرد تا بازدیدکنندگان از نزدیک با جنبه‌های مختلف ایمان، معماری و زندگی اجتماعی مسلمانان در اتریش آشنا شوند.

در پایان این مراسم، مسجد باشکیمی از حضور گرم بازدیدکنندگان و تلاش‌های داوطلبانه اعضای خود قدردانی کرد و تأکید نمود که چنین برنامه‌هایی به تقویت همبستگی، تفاهم و گفتگوی بین فرهنگی و مذهبی کمک می‌کند و زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اجتماعی و دینی در جامعه مسلمانان اتریش است.

گفتنی است سایر مراکز اسلامی و مساجد اتریش نیز به مناسبت رویداد درهای باز مساجد برنامه‌های متنوعی برای بازدیدکنندگان ترتیب دادند و به گزارش رسانه‌های محلی، حضور گسترده مردم در این مراکز نشان‌دهنده استقبال شهروندان از آشنایی با فرهنگ و آموزه‌های اسلامی بود.

