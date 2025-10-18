مساجد اتریش آماده میزبانی از بازدیدکنندگان در «روز درهای باز مساجد»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه اسلامی اتریش (IGGÖ) فردا، یکشنبه ۱۹ اکتبر مصادف با ۲۶ مهرماه را با هدف تقویت گفت‌وگوی بین ادیان مختلف و تحکیم همبستگی اجتماعی، به عنوان «روز درهای باز مساجد» اعلام کرده است.

این نهاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در این روز، تعداد زیادی از مساجد و نمازخانه‌ها در تمامی ایالت‌های اتریش درهای خود را به روی عموم مردم باز می‌کنند تا بازدیدکنندگان بتوانند از نزدیک با زندگی مسلمانان در این کشور آشنا شوند و گفت‌وگو میان جوامع مختلف شکل گرید و تقویت شود.

در چارچوب این برنامه، بازدیدهای ‌راهنمایی‌شده از مساجد، نشست‌های گفت‌وگو، ارائه‌های فرهنگی و برنامه‌های ویژه جهت دیدار و آشنایی حاضرین برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان این روز را فرصتی برای شناخت جوامع اسلامی، طرح پرسش‌ها و تبادل دیدگاه‌ها درباره دین، فرهنگ و تنوع زیستی مسلمانان توصیف کرده‌اند.

اومیت وورال رئیس جامعه اسلامی اتریش در سخنانی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰۰ هزار مسلمان ساکن اتریش بخشی از جامعه و آینده مشترک این کشور هستند، گفت: در مساجد ما، انسان‌هایی با پیشینه‌ها، زبان‌ها و مسیرهای زندگی گوناگون گرد هم می‌آیند؛ ارزش‌های مشترکی همچون احترام، عشق به همنوع و حس مسئولیت‌پذیری آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

وورال همچنین با اشاره به افزایش تنش‌های اجتماعی، تصریح کرد: جوامع امروز بیش از هر زمان دیگری به فضاهایی نیاز دارند که در آن گفت‌وگو، شنیدن متقابل و اعتمادسازی شکل بگیرد و روز درهای باز مساجد یکی از این فضاهای گفت‌وگو و هم‌گرایی است.

جامعه اسلامی اتریش اعلام کرده است که نمایندگان کلیساها، نهادهای دینی، سیاسی، آموزش و جامعه مدنی نیز در این برنامه مشارکت خواهند داشت تا بر مسئولیت مشترک برای تقویت گفت‌وگو و انسجام اجتماعی تأکید کنند.

........

پایان پیام