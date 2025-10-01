به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بار دیگر بسیاری از جوامع مسلمان در آلمان، مردم را به مشارکت در برنامه «روز درهای باز مساجد یا بازدید آزاد از مساجد» در روز ۱۱ مهرماه سال جاری دعوت کردند. در این روز، مساجد علاوه بر ارائه بازدیدهای راهنمایی شده، سخنرانیها و مراسمات کوتاه، درباره آداب و رسوم اسلامی و گفتوگوی بینادیانی شکل میدهند تا بازدیدکنندگان بتوانند با جوامعی که در آنها مساجد نقش برجستهای دارند، آشنا شوند.
طبق بیانیۀ مسجد مرکزی کلن، قرار است که در ابتدا، بازدید از سالنهای مسجد در طول روز برگزار شود. همچنین برنامه «از امام مسجد بپرسید» با حضور علمای دینی اجرا میشود که در آن به سؤالات بازدیدکنندگان پاسخ داده میشود. نمایش فیلم و میزگرد از دیگر برنامههای این مسجد میباشد.
مسجد مرکزی دویسبورگ در بعدازظهر چای و قهوه ترک برای مهمانان سرو میکند تا بتوانند در محیطی هرچه دوستانهتر با مباحث اسلامی آشنا شوند.
مرکز اسلامی شهر اسن بازدیدکنندگان را به خوراکیهای شرقی، شیر و خرمای تزئیین شده، دعوت کرد؛ قرار است طی سخنرانیهای کوتاه و تعاملی، بازدیدکنندگان اطلاعات مفیدی درباره اسلام دریافت کرده و با مسجد شهر آشنا شوند.
مسجد شهر پنزبورگ اعلام کرد قرار است با کسانی که به همبستگی، تساهل و احترام متقابل اهمیت میدهند، این روز، جشن گرفته شود.
روز درهای باز مساجد در آلمان برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ به ابتکار شورای مرکزی مسلمانان و به مناسبت روز وحدت آلمان برگزار شد و از سال ۲۰۰۷ توسط شورای هماهنگی مسلمانان سازماندهی میشود. هدف از این روز، تأکید بر میهماننوازی، گفتوگو و مسئولیت اجتماعی مساجد است. امسال این روز تحت شعار «ایمان به عنوان قطبنمای انسانیت» برگزار میشود و بازدیدکنندگان با هر گرایش دینی دعوت شدهاند تا درباره نقش ایمان در زندگی روزمره و جایگاه جوامع مسجدی در جامعه گفتگو کنند.
شایان ذکر است در آلمان حدود ۵.۵ میلیون مسلمان زندگی میکنند که بیشترین تعداد آنان در ایالت نوردراین-وستفالن سکونت دارند.
