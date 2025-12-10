به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه کتاب جده ۲۰۲۵ امروز پنج شنبه با شعار «جده میخواند» و با نظارت هیئت ادبیات، نشر و ترجمه در عربستان سعودی، آغاز به کار میکند. این نمایشگاه از ۱۱ تا ۲۰ دسامبر(۱۹ آذر تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴) در شهر جده، برگزار میشود و بیش از هزار ناشر و آژانس ادبی از ۲۴ کشور در ۴۰۰ غرفه در آن مشارکت دارند.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، نمایشگاه کتاب جده ۲۰۲۵ بیش از ۱۷۰ رویداد فرهنگی شامل سخنرانی، نشست، کارگاههای نویسندگی خلاق، برنامههای ویژه کودک و نمایشهای سینمایی ارائه میدهد. همچنین ۴۰ کارگاه تخصصی، ۲۵ جلسه گفتوگو و شبهای شعر روزانه (نبطی و فصیح) با حضور شاعران نسلهای مختلف برگزار خواهد شد.
به گفته «عبداللطیف بن عبدالعزیز الواصل» مدیر اجرایی هیئت ادبیات، نشر و ترجمه، نمایشگاه کتاب جده ۲۰۲۵ یک ایستگاه فرهنگی برجسته است که رشد بخش نشر و ادبیات در عربستان را بازتاب میدهد و جایگاه جده را بهعنوان مرکزی فرهنگی برای ارتباط مستقیم نویسندگان و اندیشه با خوانندگان تثبیت میکند.
برنامه فرهنگی نمایشگاه، مجموعهای از جلسات و نشستهای فکری و هنری از جمله نشست «فلسفه برای همه: چگونه امروز فلسفه بخوانیم؟» درباره شیوه سادهسازی فلسفه و پیوند دوباره آن با زندگی، نشست «پلهای تفاهم… نقش اندیشه اسلامی در گفتوگوی جهانی» با سخنرانی احمد الزاملی و اجرای عادل الزهرانی، نشست «موج مَنگا و کمیک سعودی؛ از سرگرمی تا صنعت» با حضور عدی کرسوع و هدایت نهی الحجی درباره تبدیل هنر کمیک در عربستان به یک صنعت روبهرشد و نشست «ادب معاصر و هویت فرهنگی» درباره بیان هویت در عصر جهانیشدن و درهمتنیدگی فرهنگها را در بر میگیرد.
همچنین نشستهایی درباره نوشتن زندگینامه، آینده کتابخانهها و موزهها در عصر دیجیتال، ساخت شخصیت و پیرنگ در داستان، نقش موسیقی متن در روایت سینمایی و نقد ادبیات معاصر عربستان برگزار میشود.
نمایشگاه کتاب جده ۲۰۲۵ توجه ویژهای نیز به ترجمه دارد و در دو جلسه گفتوگو نقش مترجم بهعنوان میانجی فرهنگی بررسی میشود؛ کسی که نهفقط واژهها بلکه معنا و زمینه متن را منتقل میکند.
