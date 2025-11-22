گزارشگر سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «موریس تیدبال بینز» گزارشگر فعلی سازمان ملل برای موضوع اعدام های سریع، خودسرانه و فراقضایی، روز جمعه اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و اهداف مدنی در لبنان «جنایت جنگی، نقض منشور سازمان ملل، نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تعرض به حاکمیت لبنان» محسوب میشود.
وی در بیانیهای تأکید کرد که این حملات، از جمله یورش «مرگبار» به اردوگاه عینالحلوه پناهندگان فلسطینی و حملات مکرر علیه غیرنظامیان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، رویدادهای جداگانه نیستند بلکه بخشی از الگوی نگرانکننده ضربات «مرگبار» اسرائیل در مناطق پرجمعیت و بیتوجهی کامل به آتشبس و تلاشهای صلح لبنان به شمار میروند.
یک پهپاد اسرائیلی 27 آبان به اردوگاه عینالحلوه در نزدیکی شهر صیدا حمله کرد که دستکم به شهادت ۱۴ نفر، از جمله ۱۲ کودک، و زخمی شدن حداقل ۶ نفر دیگر انجامید. بر اساس گزارشهای سازمان ملل، این حمله «مرگبارترین» حمله از زمان آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ بوده است.
تیدبال بینز، همچنین خاطرنشان کرد: این حملات در شرایطی رخ میدهد که اسرائیل بهطور غیرقانونی پنج منطقه و آنچه «مناطق حائل» نامیده میشود را در جنوب لبنان اشغال کرده و مانع بازگشت غیرنظامیان به خانههایشان شده و بهطور یکجانبه حملات نظامی علیه لبنان را ادامه میدهد.
وی افزود: «این حملات تلاشهای دولت لبنان برای اجرای آتشبس، بازگرداندن صلح و تضمین عدالت و امنیت برای شهروندانش را بهشدت تضعیف میکند.» او خواستار محاکمه مسئولان این حملات شد «از جمله کسانی که برنامهریزی کرده، دستور داده یا مجوز حملات غیرقانونی را صادر کردهاند.»
گزارشگر سازمان ملل تأکید کرد: «قربانیان و خانوادههای آنان باید به حقیقت، عدالت و جبران کامل دست یابند.»
در پایان، این کارشناس سازمان ملل هشدار داد: «تجدید حملات و کشتارها در لبنان برای قربانیان و خانوادههایشان ویرانگر است و تلاشهای صلح شکننده در منطقه را تهدید میکند.»
یادآور میشود رژیم صهیونیستی به حمله به مناطق مختلف لبنان، بهویژه جنوب این کشور، ادامه میدهد؛ اقدامی که نقض آشکار «اعلامیه توقف خصومتها» در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴ با میانجیگری آمریکا و فرانسه و همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در اوت ۲۰۰۶ به شمار میرود.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما