به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علامه شیخ علی خطیب نائب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در مقر این مجلس در جاده فرودگاه بیروت، میزبان هیأتی از مجمع جهانی اهل بیت(ع) بود. این هیأت شامل حجت الاسلام و المسلمین معینیان معاون امور بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، حجت الاسلام و المسلمین امامزاده مدیرکل امور عربی آفریقایی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و حجت الاسلام و المسلمین نخعی نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان بود.
در این دیدار، هیأت گزارشی از فعالیتها و برنامههای آینده مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ارائه کرد و دو طرف درباره تحولات لبنان و منطقه به گفتوگو نشستند.
ستایش از نقش مجمع در ترویج معارف اهل بیت
علامه الخطیب ضمن خوشآمدگویی به هیأت، از تلاشهای مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نشر میراث اسلامی و تعالیم اهل بیت(ع) ستایش کرد و آن را عاملی برای مصونسازی امت اسلامی در برابر یورشهای فرهنگی دانست.
عبور از مرحلهای خطیر پس از شهادت رهبران مقاومت
وی تأکید کرد که لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله، سید هاشم صفیالدین و دیگر فرماندهان شهید، از مرحلهای خطیر عبور کرده است. به گفته او، خون این شهیدان نیرویی تازه به مسیر مقاومت بخشید و استمرار آن را تضمین کرد، هرچند دشمن خسارتهای سنگینی به کشور وارد ساخت.
علامه خطیب همچنین افزود که تلاشهای دشمن برای تضعیف مقاومت بهواسطه ایستادگی اسطورهای مجاهدان در میدان و استحکام، وحدت و همبستگی محیط اجتماعی مقاومت با شکست روبهرو شد.
