به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سه دانشجوی مسلمان در کالج «آیدیل» شهر کالیان در ایالت مهاراشترا، پس از اقامه نماز در یک کلاس خالی، هدف تحقیر اعضای گروههای تندرو «ویشوا هندو پریشد» و «باجرانگ دال» از جریانهای تندوروی هندوتوا قرار گرفتند؛ ویدئوی این سه دانشجو بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد که لحظه رویارویی این هندوهای افراطی با دانشجویان را نشان میدهد؛ جایی که آنان دانشجویان را به «جریحهدار کردن احساسات مذهبی هندوها» متهم کردند.
در ویدئویی دیگر که بهشدت توهینآمیز است، سه دانشجو در حالی دیده میشوند که مجبور به انجام بشینپاشو، گرفتن گوشها و عذرخواهیهای مکرر شدهاند. آنان همچنین تحت فشار وادار شدهاند پای تصویر چهاتراپاتی شیواجی مهاراج ( یکی از شخصیتهای تاریخی هند) را لمس کنند، در همین حین چند نیروی پلیس نیز در محل حضور داشتند اما هیچ مداخلهای برای توقف این رفتار صورت ندادند.
خانوادههای دانشجویان با انتقاد شدید از مدیریت کالج و پلیس، این حادثه را نقض آشکار حقوق فرزندان خود دانسته و خواستار پاسخگویی شدهاند. یکی از والدین گفت: «پسرم را مجبور کردند مقابل یک تصویر تعظیم کند و تحقیر شد. پلیس چرا ایستاد و تماشا کرد؟» در اقدامی عجیبتر مدیریت کالج ادعا کرده که دانشجویان مقررات داخلی مبنی بر ممنوعیت فعالیتهای مذهبی در محوطه مؤسسه را نقض کردهاند.
سازمانهای مسلمان و احزاب مخالف این ماجرا را «ارعاب مذهبی» توصیف کرده و خواستار اقدام قانونی علیه عاملان حادثه و بررسی فوری عملکرد پلیس شدهاند. این واقعه در آستانه انتخابات شهری در ماهاراشترا نگرانیها درباره افزایش اقدامات خودسرانه گروههای تندرو و محدود شدن آزادیهای مذهبی دانشجویان در محیطهای آموزشی را تشدید کرده است.
