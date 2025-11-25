به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که دولت وی در حال کار بر روی روندی رسمی برای طبقه‌بندی جماعت اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک سازمان تروریستی است؛ اقدامی که پیش‌تر چند کشور عربی انجام داده بودند و ناشی از نگرانی‌ها و ادعاهای مداوم درباره «اهداف سیاسی» و نفوذ این گروه می‌باشد.

ترامپ روز دوشنبه فرمان اجرایی‌ را امضا کرد که دولتش را موظف می‌سازد تا بررسی کند که آیا برخی شاخه‌های اخوان‌المسلمین باید به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و نهادهای تروریستی جهانی در فهرست‌های ویژه درج شوند یا خیر.

در اطلاعیه منتشرشده از سوی کاخ سفید آمده است: «رئیس‌جمهور ترامپ با شبکه فراملی اخوان‌المسلمین مقابله می‌کند؛ شبکه‌ای که تروریسم و کارزارهای بی‌ثبات‌کننده علیه منافع آمریکا و متحدانش در خاورمیانه را تغذیه می‌کند.»

بر اساس این فرمان اجرایی، «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری، مأمور آغاز روند طبقه‌بندی شده‌اند و باید با دادستان کل و مدیر اطلاعات ملی همکاری کنند تا گزارشی جامع درباره شاخه‌های نامزد درج در فهرست تهیه شود. وزارتخانه‌ها موظف‌اند ظرف ۴۵ روز پس از دریافت گزارش، در صورت وجود دلایل کافی، اقدامات لازم را انجام دهند.

در این سند تأکید شده است: «هدف نهایی فرمان، نابودی توانایی‌های شاخه‌های طبقه‌بندی‌شده، محروم‌سازی آنها از منابع و پایان دادن به هرگونه تهدید احتمالی علیه شهروندان آمریکایی و امنیت ملی ایالات متحده است.»

مصر به عنوان زادگاه اخوان‌المسلمین، چند سال پیش این گروه را ممنوع و به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد. همچنین عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدامات مشابهی انجام داده و این حرکت را متهم به افراط‌گرایی و تهدید امنیت ملی خود دانسته‌اند.

در تحولی داخلی، ایالت تگزاس هفته گذشته اعلام کرد که جماعت اخوان‌المسلمین و «شورای روابط اسلامی آمریکا» (CAIR) را به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی و فراملی» طبقه‌بندی کرده است. این ایالت آنها را متهم به تلاش برای تحمیل شریعت و «رهبری جهان اسلام» نمود. بر این اساس، دو سازمان مذکور حق خرید یا مالکیت زمین در ایالت تگزاس را ندارند.

...................................

پایان پیام/ 167