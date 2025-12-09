به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حاکم ایالت فلوریدا اعلام کرد که جماعت «اخوانالمسلمین» و «شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی» (CAIR) بهعنوان دو سازمان تروریستی خارجی در این ایالت طبقهبندی شدهاند.
بر اساس این تصمیم، تمامی نهادهای ایالتی فلوریدا موظفاند اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرقانونی این دو سازمان انجام دهند؛ از جمله محروم کردن هر طرفی که به آنها کمک مالی کند. این اقدام دومین مورد پس از ایالت تگزاس به شمار میرود.
رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ، آبان ۱۴۰۴ فرمان اجرایی صادر کرد که زمینهساز طبقهبندی برخی شاخههای اخوانالمسلمین بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی بود؛ تصمیمی که پیامدهای سیاسی و امنیتی آن از خاورمیانه تا دیگر مناطق جهان که شاخههای این گروه حضور دارند، امتداد مییابد.
کاخ سفید در بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «رئیسجمهور ترامپ فرمان اجراییای امضا کرده که وزیر خارجه و وزیر خزانهداری را موظف میکند بررسی کنند آیا باید برخی شاخههای اخوانالمسلمین بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی و تروریستهای جهانی خاص طبقهبندی شوند یا خیر».
طبق این فرمان اجرایی، واشنگتن با استناد به اختیارات قانون مهاجرت و تابعیت و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، روند طبقهبندی شاخههای اخوان در کشورهایی چون لبنان، اردن و مصر را آغاز میکند.
دولت آمریکا مدعی است این شاخهها در اقدامات خشونتآمیز دست داشته، موجب بیثباتی شده و تهدیدی مستقیم علیه منافع واشنگتن و متحدانش ایجاد کردهاند. در این فرمان همچنین اشاره شده که شاخههای اخوان پس از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در برخی حملات مشارکت یا تسهیل کرده و رهبرانشان نیز به تحریک حملات علیه شرکای آمریکا پرداختهاند.
بر اساس این تصمیم، وزیران خارجه و خزانهداری موظفاند ظرف سی روز از صدور فرمان اجرایی، گزارشی تفصیلی به رئیسجمهور آمریکا ارائه دهند. پس از آن، اقدامات قانونی شامل مسدودسازی داراییهای شاخههای هدف، ممنوعیت هرگونه تعامل مالی با آنها، ردیابی شبکههای تأمین مالی فراملی و اعمال محدودیتهای شدید بر سفر و صدور ویزا برای رهبرانشان آغاز خواهد شد.
