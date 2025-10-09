به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید میلر، کمیسر کشاورزی ایالت تگزاس از حزب جمهوری‌خواه، با وجود اعتراضات گسترده، بار دیگر از پست اسلام‌ستیزانه خود در شبکه‌های اجتماعی دفاع کرد. هفته گذشته، او تصویری در حساب رسمی فیس‌بوک خود منتشر کرد که در آن، اسلام به شکل ماری نشان داده شده بود که پای یک کابوی را پیچیده و با چاقویی با برچسب «راه‌حل» کشته می‌شود. این تصویر با واکنش خشمگینانه مسلمانان تگزاس روبه‌رو شد.

شعبه تگزاس شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را مصداق آشکار نفرت‌پراکنی دانست و تأکید کرد که مسلمانان بخشی سازنده از جامعه آمریکا هستند. شیما زیان، مدیر اجرایی شورای روابط اسلام و آمریکا در تگزاس گفت: برچسب زدن به اقلیت‌ها ابزار سیاستمداران ضعیف برای فرار از پاسخ‌گویی است. مسلمانان تهدید نیستند؛ ما پزشک، استاد، و خدمت‌گذار این جامعه هستیم.

با وجود این واکنش‌ها، میلر در بیانیه‌ای دیگر در روز سه‌شنبه اعلام کرد که «در هشدار خود درباره خطرات اسلام رادیکال در تگزاس ثابت‌قدم» است و مدعی شد که شورای روابط اسلام و آمریکا شاخه‌ای از «اخوان‌المسلمین» و حامی مالی حماس است و باید منحل شود. این اتهام‌ها از سوی شورای روابط اسلامی رد شده است.

در حالی که اسلام‌هراسی در آمریکا رو به افزایش است، آمارهای شورای روابط اسلام و آمریکا نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۸۶۰۰ مورد حمله و رفتار تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان در ایالات متحده ثبت شده است. تحلیلگران می‌گویند اظهارات سیاستمدارانی مانند میلر و اقدامات اخیر مقامات تگزاس علیه پروژه‌های مسکونی مسلمانان، به تقویت فضای نفرت و بدبینی نسبت به مسلمانان در جامعه آمریکا دامن زده است.

**************

پایان پیام/ 345