به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس «اخوان‌المسلمین» و شورای روابط آمریکایی_اسلامی (CAIR) به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» و «سازمان‌های تبهکار فراملی» معرفی کرد؛ اقدامی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به بسته شدن دفاتر این سازمان در این ایالت منجر شود.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی ابوت، این تصمیم شامل ممنوعیت مالکیت زمین در تگزاس توسط شورای روابط آمریکایی اسلامی نیز می‌شود. این در حالی‌که دولت فدرال آمریکا هیچ‌یک از این دو گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار نداده است.

ابوت در بیانیه خود دلیل این اقدام را «جلوگیری از اجرای قوانین خارجی، از جمله شریعت» عنوان کرد. او در بخش دیگری از اظهاراتش، اخوان‌المسلمین را «سازمانی تروریستی متعهد به جهاد» توصیف کرد و برای توجیه این تصمیم به کشورهایی اشاره کرد که این گروه در آن‌ها ممنوع شده است.

بهانه قرار دادن شورای روابط آمریکایی–اسلامی CAIR در فهرست تروریستی تگزاس

بزرگ‌ترین بحث بر سر قرار دادن شورای روابط آمریکایی–اسلامی مشهورترین نهاد حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا – در این فهرست است. نهادی که طی سال‌های گذشته در موارد متعددی، از جمله آزادی روزنامه‌نگار بریتانیایی «سامی حمدی» از بازداشت اداره مهاجرت آمریکا، نقش فعال داشته است.

ابوت در بیانیه خود مدعی شد CAIR «سازمانی اسلام‌گرا»ست که «طبق گفته FBI»، به‌عنوان «گروه پوششی حماس» در آمریکا تأسیس شده است. او همچنین سخنانی از «نهضت عوض»، مدیر اجرایی CAIR، نقل کرد و مدعی شد این نهاد به دنبال «پیشبرد شریعت» از طریق حضور مسلمانان در سیاست آمریکاست. این ادعاها پیش‌تر بارها توسط پژوهشگران امنیتی و گروه‌های مدنی رد شده است.

واکنش تند شورای روابط آمریکایی–اسلامی

CAIR در واکنش، بیانیه‌ای شدیداللحن منتشر کرد و تصمیم فرماندار تگزاس را بخشی از «ایجاد جو ترس علیه مسلمانان» و سیاستی برای «سرکوب مسلمانانی که از دولت اسرائیل انتقاد می‌کنند» توصیف کرد.

این نهاد اعلام کرد تاکنون سه بار علیه ابوت به دلیل «نقض متمم اول قانون اساسی برای خوشایند دولت اسرائیل» شکایت کرده و در صورت تبدیل این تصمیم به قانون واقعی نیز دوباره از او شکایت خواهد کرد.

CAIR تأکید کرد که اظهارات فرماندار «بی‌اساس»، «افتراآمیز» و برگرفته از «نظریه‌های توطئه بی‌اعتبار» است. آن‌ها دلیل اصلی حملات علیه CAIR را «موضع‌گیری صریح این نهاد در دفاع از حقوق فلسطینیان» عنوان کردند.

ابوت در ماه‌های اخیر بارها در ارتباط با مسائل مرتبط با مسلمانان جنجال‌برانگیز بوده است. او در آوریل ۲۰۲۵ به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز دانشجویان مسلمان معترض به جنگ غزه در تگزاس، مورد شکایت قرار گرفت؛ دانشجویانی که می‌گفتند تنها به دلیل مخالفت با عملیات اسرائیل بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر، پروژه بزرگ EPIC City – طرح توسعه شهری ۴۰۰ هکتاری متعلق به مرکز اسلامی EPIC Masjid – ماه‌ها هدف حملات سیاسی و رسانه‌ای قرار داشت. ابوت آن را «کمپ شریعت» خوانده بود. با وجود این فشارها، وزارت دادگستری آمریکا در نهایت تحقیقات فدرال حقوق مدنی درباره این پروژه را بدون طرح اتهام یا شکایت مختومه کرد.

شایان ذکر است این اظهارات ابوت در فضای روبه‌گسترش گفتمان ضداسلامی در میان بخشی از جریان راست افراطی آمریکا انجام می‌شود.

