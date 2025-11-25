به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مسؤول بلندپایه لبنانی در گفتوگو با روزنامه «الجمهوریه» تأکید کرد که لبنان در تمامی سطوح سیاسی و امنیتی خواهان جنگ یا تشدید تنش نیست، بلکه در پی توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: حمله به ضاحیه جنوبی بیروت که شامل ترور یکی از فرماندهان ارشد امنیتی حزبالله بود، از یک سو ضربهای مستقیم به حزبالله و از سوی دیگر تعرض آشکار به ابتکار پنجگانه رئیسجمهور لبنان محسوب میشود.
این مسؤول توضیح داد که ابتکار پنجگانه بر آمادگی ارتش لبنان برای تحویل گرفتن پنج نقطه مورد مناقشه پس از توقف تجاوزات و عقبنشینی ارتش اسرائیل از تمامی مناطق اختلافی تأکید دارد. همچنین دولت لبنان آماده است با میانجیگری آمریکا، سازمان ملل یا طرفهای بینالمللی مشترک وارد مذاکرات شود تا توافقی برای پایان کامل تجاوزات مرزی حاصل گردد.
وی به نقل از منابع بینالمللی فاش کرد که ابتکار رئیسجمهور لبنان، اسرائیل را ناراحت کرده، زیرا این ابتکار هدف اصلی تلآویو، یعنی حفظ اشغال اراضی لبنانی و ایجاد آنچه «منطقه حائل» در نزدیکی مرزها مینامد را تضعیف میکند.
این مسؤول همچنین گفت: یکی از مقامات ارشد ایرانی در دیدار با یک شخصیت برجسته لبنانی تأکید کرده که اسرائیل هیچگونه تمایلی به مذاکره با لبنان ندارد، زیرا هدفش ادامه فشار و تجاوز است؛ نه سوق دادن لبنان به سمت عادیسازی روابط، بلکه به چیزی بدتر از عادیسازی.
