به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده پارلمان لبنان، از دولت این کشور خواست «برای بازگرداندن استقلال واقعی تلاش کند؛ از طریق بیرون راندن دشمن از خاک ما، آزاد کردن اسرا، به گردش درآوردن چرخۀ بازسازی، و جلوگیری از تعرض دشمن به حاکمیت ملی در هر زمان که بخواهد، از هوا، زمین و دریا».

وی که در مراسم بزرگداشتی در منطقه سان‌تریز لبنان سخن می‌گفت افزود: «حفظ استقلال بسیار دشوارتر از به‌دست آوردن آن است؛ زیرا استقلال واقعی یعنی برخورداری از حاکمیت کامل، تصمیم ملی مستقل که نه به دیکته‌های غربی و نه عربی تن دهد، حاکمیتی محقق و محفوظ که اجازه تعرض هیچ‌کس را ندهد، و خاکی که از ناپاکی دشمنان و اشغالگرانی که برای تحقیر مردم و تحمیل شرایط خود آن را اشغال کرده‌اند، پاک شده باشد».

عزالدین تأکید کرد: «ما در حزب‌الله و در چارچوب دوگانه ملی، بیش از همه از آنچه در اطرافمان می‌گذرد آگاهیم؛ بلکه ما بیش از هر کس دیگری آمریکایی را می‌شناسیم و در درجه دوم دشمن اسرائیلی را، و با دقت تمام تحولات و تغییرات در منطقه، خاورمیانه و جهان را دنبال می‌کنیم».

وی افزود: «ما هرگز از حقوق خود که همانا زمینی است که متعلق به ماست و نه به اسرائیلی و نه به آمریکایی، دست نخواهیم کشید و اجازه نخواهیم داد کسی آن را نجس کند. دفاع از وطن، خاک، حاکمیت، استقلال و تصمیم ملی‌مان حق ماست و هرگز از کرامت و عزت خود چشم‌پوشی نخواهیم کرد».

نماینده حزب‌الله همچنین تصریح کرد: «ما بیش از همه به ساماندهی نهادهای دولت، اصلاح و بازسازی آن علاقه‌مندیم؛ دولتی قوی، توانمند و عادل که میان شهروندان تبعیض قائل نشود». او تأکید کرد: «ما خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد قانونی و بدون هیچ تأخیر یا تمدیدی هستیم؛ زیرا به گردش قدرت و رجوع به اراده مردم ایمان داریم و انتخابات بهترین راه بیان خواست مردم است».

