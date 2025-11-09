تحرکات مشکوک نظامی اسرائیل در اطراف شهرک عیترون در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که شامگاه شنبه، تحرکاتی از سوی خودروهای نظامی اسرائیل در اطراف شهرک «عیترون» واقع در جنوب لبنان مشاهده شده است.

این تحرکات در نزدیکی پایگاه تازه‌تأسیس اسرائیل در «جبل الباط» صورت گرفته و همزمان با پرواز پهپادهای «کوادکوپتر» در ارتفاع پایین همراه بوده است.

با نزدیک شدن به سالگرد توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله که به جنگ یک‌ساله پایان داد، تل‌آویو همچنان حملات هوایی خود را به جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

اسرائیل مدعی است این حملات با هدف جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله انجام می‌شود.

ارتش اسرائیل همچنان در پنج نقطه مرزی در خاک لبنان حضور دارد و دولت لبنان خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق است.

در حملات روز شنبه، سه نفر در لبنان به شهادت رسیدند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که لبنان بار دیگر آمادگی خود را برای مذاکره با اسرائیل جهت توقف حملات اعلام کرده است. از سوی دیگر، حزب‌الله در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که لبنان نباید به سمت مذاکره سیاسی با اسرائیل کشیده شود.

اسرائیل روز شنبه به ایالات متحده اطلاع داد که حزب‌الله در حال بازسازی توان نظامی خود است و موفق به قاچاق صدها موشک شده است.

گفتنی است حملات اسرائیل به جنوب لبنان به‌طور روزانه ادامه دارد و گاه مناطق داخلی‌تر را نیز هدف قرار می‌دهد. این روند موجب افزایش نگرانی‌ها از آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله شده است.

