سخنگوی طالبان: در زمان مناسب پاسخ تجاوزات پاکستان را خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تلویزیون دولتی افغانستان اعلام کرد که شب گذشته نظامیان پاکستانی با انجام حملات هوایی، مناطقی در استان‌های پکتیکا، خوست و کنر را هدف قرار دادند.

این اقدام به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، موجب خسارات و تلفات انسانی شده و فضای امنیتی در این مناطق را متشنج کرده است.

سخنگوی طالبان بار دیگر این حملات را نقض آشکار حریم هوایی افغانستان و مغایر با تمامی استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی دانست. در سخنان مجاهد آمده است که چنین تجاوزی نه تنها دستاوردی برای پاکستان ندارد، بلکه نشان می‌دهد این اقدام بر اساس اطلاعات نادرست صورت گرفته و نتیجه‌ای جز افزایش تنش در منطقه نخواهد داشت.

مجاهد در ادامه اعلام کرد که دفاع از حریم هوایی و زمینی افغانستان و همچنین دفاع از مردم این کشور، حق شرعی و قانونی آنان است و در زمان مناسب پاسخ لازم به این تجاوزات داده خواهد شد.

