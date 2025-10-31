به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع دیپلماتیک، دولت پاکستان و حکومت طالبان پس از پنج روز مذاکره در استانبول توافق کردند آتش‌بس میان این دو، تمدید شود. این مذاکرات با میانجی‌گری ترکیه و قطر برگزار شد و هدف آن مهار درگیری‌های مرزی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها عنوان شده است.

در بیانیه‌ای مشترک که از سوی وزارت خارجه ترکیه منتشر شد، اعلام گردید که دو طرف موافقت کرده‌اند آتش‌بسی که از ۱۹ اکتبر آغاز شده بود، ادامه یابد. همچنین تصمیم گرفته شد سازوکار مشترکی برای نظارت، راستی‌آزمایی و اعمال مجازات علیه ناقضان آتش‌بس ایجاد شود.

بر اساس این توافق، قرار است در ۶ نوامبر (۱۵ آبان) نشستی در سطح عالی در استانبول برگزار شود تا جزئیات نهایی مربوط به نحوه اجرای این سازوکار بررسی و تصویب شود. ترکیه و قطر در بیانیه خود تأکید کردند که به همکاری خود برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار میان دو کشور ادامه خواهند داد.

زمینه درگیری‌ها

این گفت‌وگوها پس از درگیری‌های خونین مرزی آغاز شد؛ درگیری‌هایی که شامل حملات هوایی پاکستان به داخل خاک افغانستان و پاسخ متقابل نیروهای حکومت طالبان بود. این تنش‌ها منجر به بسته شدن گذرگاه‌های مرزی مهم و افزایش نگرانی‌ها از بروز درگیری گسترده‌تر شد.

هر دو کشور در هفته‌های اخیر یکدیگر را به حمایت از گروه‌های مسلح مرزی متهم کرده بودند؛ اتهاماتی که روابط اسلام‌آباد و کابل را به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رساند.

مواضع رسمی

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه‌ای از استانبول گفت: افغانستان به حل اختلافات از راه‌های دیپلماتیک متعهد است و خواهان روابطی مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می‌باشد.

او تأکید کرد که گفت‌وگوها در فضایی مثبت به پایان رسیده و دو طرف برای ادامه مذاکرات در آینده توافق کرده‌اند.

در مقابل، دو مقام امنیتی پاکستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه (AFP) اعلام کردند: اسلام‌آباد بار دیگر بر ضرورت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی علیه پاکستان تأکید کرده است. آنان همچنین از نقش سازنده ترکیه و قطر در تسهیل گفت‌وگوها قدردانی کردند و افزودند که پاکستان همچنان به راه‌حل مسالمت‌آمیز و حسن نیت دیپلماتیک پایبند است.

امید به بازگشت آرامش مرزی

در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان، ساکنان محلی ابراز امیدواری کرده‌اند که این توافق به بازگشایی گذرگاه‌های تجاری و ازسرگیری تبادلات اقتصادی منجر شود.

با این حال، نگرانی‌ها درباره شکنندگی آتش‌بس و احتمال ازسرگیری درگیری‌ها همچنان پابرجاست، زیرا شکست هرگونه تفاهم تازه می‌تواند منطقه را درگیر بحرانی امنیتی و انسانی گسترده‌تر کند.

