شورای مسلمانان بریتانیا در بیانیه‌ای هشدار داد در صورتی که جوامع مسلمان در حوزه هوش مصنوعی نقش فعالی ایفا نکنند، در انقلاب فناوری پیش‌رو نادیده گرفته خواهند شد و بار دیگر به حاشیه رانده می‌شوند.

رهبر این شورا با تأکید بر اهمیت تحول دیجیتال، اظهار داشت اگر مسلمانان در توسعه فناوری‌های نوین مشارکت مؤثری نداشته باشند، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی و علمی را از دست خواهند داد، بلکه نسل‌های آینده نیز با تبعیض و تمسخر روبه‌رو خواهند شد.

به گفته سخنگوی شورا، مشارکت مسلمانان در عرصه هوش مصنوعی نه‌تنها ضرورتی فرهنگی و اجتماعی است، بلکه نقشی کلیدی در تضمین عدالت و تنوع در آینده فناوری دارد. این شورا خواستار توجه جدی دولت، نهادهای آموزشی و جامعه مسلمان به سرمایه‌گذاری در مهارت‌های دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی و حمایت از استعدادهای جوان مسلمان شد.

در این بیانیه تأکید شده است که موفقیت در این عرصه مستلزم دسترسی برابر به فرصت‌های تحصیلی و شغلی است تا مسلمانان بتوانند نقش مؤثری در نوآوری‌های علمی و اقتصادی ایفا کنند و از حاشیه‌نشینی فناورانه رهایی یابند.

