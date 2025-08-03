  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

شورای مسلمانان بریتانیا: عقب‌ماندن از انقلاب هوش مصنوعی، جوامع مسلمان را به حاشیه می‌راند

۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۷
کد خبر: 1714400
منبع: ابنا
شورای مسلمانان بریتانیا: عقب‌ماندن از انقلاب هوش مصنوعی، جوامع مسلمان را به حاشیه می‌راند

شورای مسلمانان بریتانیا در بیانیه‌ای هشدار داد در صورتی که جوامع مسلمان در حوزه هوش مصنوعی نقش فعالی ایفا نکنند، در انقلاب فناوری پیش‌رو نادیده گرفته خواهند شد و بار دیگر به حاشیه رانده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان بریتانیا در بیانیه‌ای هشدار داد در صورتی که جوامع مسلمان در حوزه هوش مصنوعی نقش فعالی ایفا نکنند، در انقلاب فناوری پیش‌رو نادیده گرفته خواهند شد و بار دیگر به حاشیه رانده می‌شوند.

رهبر این شورا با تأکید بر اهمیت تحول دیجیتال، اظهار داشت اگر مسلمانان در توسعه فناوری‌های نوین مشارکت مؤثری نداشته باشند، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی و علمی را از دست خواهند داد، بلکه نسل‌های آینده نیز با تبعیض و تمسخر روبه‌رو خواهند شد.

به گفته سخنگوی شورا، مشارکت مسلمانان در عرصه هوش مصنوعی نه‌تنها ضرورتی فرهنگی و اجتماعی است، بلکه نقشی کلیدی در تضمین عدالت و تنوع در آینده فناوری دارد. این شورا خواستار توجه جدی دولت، نهادهای آموزشی و جامعه مسلمان به سرمایه‌گذاری در مهارت‌های دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی و حمایت از استعدادهای جوان مسلمان شد.

در این بیانیه تأکید شده است که موفقیت در این عرصه مستلزم دسترسی برابر به فرصت‌های تحصیلی و شغلی است تا مسلمانان بتوانند نقش مؤثری در نوآوری‌های علمی و اقتصادی ایفا کنند و از حاشیه‌نشینی فناورانه رهایی یابند.

**************
پایان پیام/ 345

برچسب‌ها

اخبار مرتبط