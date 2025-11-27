به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که اجساد ۱۵ فلسطینی دیگر را که از سوی رژیم اسرائیل از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده شده‌اند، دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، شمار کل پیکرهایی که تاکنون از اسرائیل تحویل گرفته شده‌اند به ۳۴۵ تن رسیده است؛ در حالی‌که هویت تنها ۹۹ نفر از آنان شناسایی شده است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه‌ای تأیید کرد که انتقال پیکرها را به‌عنوان میانجی بی‌طرف و با رضایت طرفین انجام داده است. این کمیته از اظهار نظر درباره وضعیت فیزیکی اجساد خودداری کرد.

وزارت بهداشت در بیانیه‌ای جداگانه خاطرنشان کرد که برخی از پیکرهای بازگردانده شده دارای آثار شکنجه، دست‌بند و چشم‌بند هستند و در مواردی حتی چهره آن‌ها قابل تشخیص نیست.

در نبود تجهیزات تشخیص هویت ژنتیکی، خانواده‌ها اجساد را با لباس‌ها یا نشانه‌های ظاهری باقیمانده شناسایی می‌کنند.

گزارش‌ها حاکی است که پیش از برقراری آتش‌بس، اسرائیل ده‌ها جُثه فلسطینی را در آنچه به نام «مقابر اعداد» شناخته می‌شود، نگهداری می‌کرده و منابع مستقل از وجود ۱۵۰۰ پیکر دیگر در پایگاه نظامی سدی تیمان خبر می‌دهند.

در همین حال، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۹,۷۸۵ نفر رسیده است. تنها در شبانه‌روز گذشته، ۱۰ پیکر جدید به بیمارستان‌ها منتقل شده است.

به‌رغم توافق آتش‌بس که از دهم اکتبر ۲۰۲۵ اجرا شده، منابع فلسطینی می‌گویند ارتش اسرائیل با حمله به مناطق مسکونی و تیراندازی به غیرنظامیان، به نقض توافق ادامه می‌دهد. طبق گزارش‌ها، از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون ۳۴۷ فلسطینی شهید و ۸۸۹ نفر زخمی شده‌اند.

مقامات فلسطینی می‌گویند ۹۵۰۰ تن از مردم غزه هنوز مفقودند و ده‌ها نفر از آنان احتمالاً زیر آوار خانه‌های ویران‌شده قرار دارند. همچنین، کمبود ماشین‌آلات سنگین برای آواربرداری به‌دلیل خودداری اسرائیل از اجرای تعهدات خود، روند بازیابی پیکر شهدا را به‌شدت کند کرده است.

بر اساس برآوردهای رسمی، جنگ و بمباران‌های اسرائیل بیش از ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه را نابود کرده و حدود ۷۰ میلیون تُن آوار برجای گذاشته است.

