استرالیا سپاه پاسداران را در فهرست حامیان تروریسم قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت استرالیا امروز پنجشنبه اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رسماً در «فهرست کشورهای حامی تروریسم» قرار داده است.

این تصمیم توسط «پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا اعلام شد و بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور اتخاذ گردید.

طبق این ارزیابی، سپاه پاسداران متهم به طراحی حملاتی علیه جامعه یهودی در استرالیا شده است. دولت استرالیا ایران را مسئول دو حمله آتش‌سوزی عمدی در سیدنی (اکتبر ۲۰۲۴) و در ملبورن (دسامبر ۲۰۱۹) با انگیزه ضدیهودی دانست.

بر اساس چارچوب جدید، سپاه پاسداران نخستین نهادی است که رسماً در فهرست کشورهای حامی تروریسم در استرالیا درج می‌شود.

«تونی برک» وزیر کشور استرالیا نیز ادعا کرد که سپاه پاسداران معیارهای لازم برای این اقدام را طبق ماده ۱۱۰ قانون جنایی برآورده کرده است.

گفتنی است استرالیا تابستان امسال ضمن متهم کردن ایران بدون ارائه سند و مدارکی به برنامه‌ریزی برای حملات یهودستیزانه در شهرهای ملبورن و سیدنی، سفیر ایران در کانبرا را اخراج کرده بود.

ایران اتهام‌های مطرح‌شده از سوی استرالیا را رد کرده است.

...................................

پایان پیام/ 167