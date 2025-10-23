جنجال در انتخابات استرالیا بر سر اتهام حمایت از حماس و نفوذ لابی صهیونیستی در کنترل گفتمان عمومی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اکتبر ۲۰۲۵، فضای سیاسی استرالیا با جنجالی گسترده پیرامون ویوین لیس، نامزد انتخابات فدرال، ملتهب شد. رسانه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی او را به «حمایت از حماس» متهم کردند، تنها به‌دلیل آن‌که در یک نظرسنجی به پرسشی از احمد نجار، فردی که از سوی مفسران «هوادار حماس» خوانده می‌شود، اشاره کرده بود. این پرسش صرفا درباره آزادی مذهب و حق استفاده از پوشش دینی بود.

با این حال، حملات رسانه‌ای به لیس نه به دلیل محتوای پرسش، بلکه به خاطر ارتباط نام نجار با حماس آغاز شد. سازمان‌های صهیونیستی در استرالیا، از جمله «شورای اجرایی یهودیان استرالیا »و «شورای امور عمومی استرالیا و اسرائیل»، با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی خود، این ماجرا را به تهدیدی برای امنیت ملی و ارزش‌های دموکراتیک تبدیل کردند.

این رویداد، به گفته ناظران، بخشی از سازوکار گسترده‌ای است که در استرالیا و کانادا برای محدودسازی هرگونه گفتمان انتقادی پیرامون مسئله فلسطین شکل گرفته است. این لابی‌ها با لابی‌گری ساختاری و مدیریت رسانه‌ای، انتقاد از رژیم صهیونیستی را با یهودستیزی یکی دانسته و صدای حامیان فلسطین را سرکوب می‌کنند.

در واکنش، گروه‌های حامی فلسطین از جمله «جنبش اقدام برای فلسطین» با برگزاری ده‌ها تظاهرات در شهرهای مختلف استرالیا، این روند را محکوم کردند. همچنین، برخی گروه‌های یهودی مترقی مانند «تسدک کالکتیو» با انتقاد از سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت فلسطین، این انحصار رسانه‌ای را به چالش کشیده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند این تحولات نشان می‌دهد که گرچه ساختارهای نفوذ صهیونیستی تلاش دارند صدای فلسطین را حذف کنند، اما مقاومت اجتماعی در برابر این سانسور در حال گسترش است.

**************

پایان پیام/ 345