رشد چشمگیر جرایم ضد مسلمانان در استرالیا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری SBS گزارش داد که استرالیا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، یعنی از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه، شاهد افزایش چشمگیر حوادث ضد مسلمانان بوده است و زنان و دختران مسلمان بیش از دیگران هدف قرار گرفته‌اند.

در این گزارش به نقل از نورا آمات، مدیر اجرایی ثبت اسلام‌هراسی استرالیا آمده است که زنان و دختران حدود ۷۵ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهند در حالی که بیشتر عاملان این حوادث مردان غیرمسلمان هستند.

آمات می‌گوید: لفاظی‌های سیاسی در افزایش یا کاهش حوادث گزارش شده به ما بسیار مهم است؛ ما در مورد هزاران هزار حادثه صحبت می‌کنیم. بسیاری از زنان مسلمانی که روسری می‌پوشند، احساس می‌کنند که حجاب عامل اصلی برخوردهای اسلام‌هراسانه در استرالیا است. در ماه مارس، گزارشی در مورد اسلام‌هراسی در استرالیا، افزایش شدید حملات، سوءاستفاده‌ها و تهدیدها را بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در دفتر ثبت اسلام‌هراسی بین ژانویه ۲۰۲۳ و نوامبر ۲۰۲۴ نشان داد.

محققان دانشگاه‌های موناش و دیکین بیش از ۶۰۰ حادثه حضوری و آنلاین را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که زنان مسلمان عمدتاً قربانیان اصلی بوده‌اند.

براساس نتایج این پژوهش، زنان مسلمان آسیب‌پذیرترین افراد در برابر این بی‌عدالتی بوده‌اند و با نژادپرستی، تبعیض و تمسخر که مربوط به مسائل ظاهری آن‌ها است، مواجه شده‌اند.

ماه گذشته گزارش دیگری با عنوان «ثبت اسلام‌هراسی استرالیا» افزایش نگران‌کننده‌ای از حملات و تهدیدها علیه مسلمانان، به ویژه پس از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه را نشان داد. برخی خیابان‌ها به عرصه‌ای برای توهین و هدف قرار دادن مستقیم زنان و دختران مسلمان تبدیل شده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از حملات فیزیکی و ۷۹ درصد از حملات کلامی، زنان و دختران مسلمان را هدف قرار داده که نشان می‌دهد نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان به چه سطحی رسیده است.

