قاهره، خواستار بازگشت کامل تشکیلات خودگردان به غزه شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه مصر امروز پنجشنبه بار دیگر بر موضع اصولی خود در قبال نوار غزه تأکید کرد و اعلام نمود که هرگونه ترتیب امنیتی در این منطقه باید ماهیتی موقت و انتقالی داشته باشد تا زمینه برای بازگشت کامل حکمرانی و امنیت به دست تشکیلات خودگردان فلسطین فراهم شود؛ این امر باید بر اساس اصل اتصال سرزمینی میان کرانه باختری و غزه انجام پذیرد.
این تأکیدات در جریان تماس تلفنی بدر عبد العاطی، وزیر خارجه مصر، با حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، صورت گرفت که با هدف هماهنگی در خصوص تحولات میدانی غزه و تشدید تنشها در کرانه باختری انجام شد.
سخنگوی وزارت خارجه مصر، تمیم خلاف، تأکید کرد که وزیر عبد العاطی بر سه اصل اساسی موضع قاهره پافشاری دارد: تثبیت کامل آتشبس، تضمین ورود بدون قید و شرط کمکهای بشردوستانه، و بهکارگیری مجدد مسیر سیاسی مبتنی بر مرجعیتهای بینالمللی و راهحل دو دولتی، که تمامی ارکان اجلاس صلح شرمالشیخ را پوشش میدهد.
طرفین همچنین در خصوص قطعنامه اخیر شورای امنیت (۲۸۰۳) که به وضعیت غزه میپردازد، تبادل نظر کردند و از پیشنهاد استقرار یک نیروی بینالمللی برای ثبات و نظارت بر آتشبس و جریان کمکها حمایت کردند.
علاوه بر این، عبد العاطی بر اهمیت تداوم هماهنگیها پیرامون کنفرانس بینالمللی بازسازی و توسعه غزه و لزوم بسیج حمایتهای منطقهای و بینالمللی برای اجرای مؤثر این طرحها تأکید کرد.
در پایان این گفتگو، دو طرف بر ادامه مشورتهای فشرده برای حمایت از حقوق فلسطینیان و دستیابی به یک صلح عادلانه و پایدار در اراضی اشغالی توافق کردند.
