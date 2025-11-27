ربایش بیش از ۱۵۰ جوان و کودک در سودان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که نیروهای شبه‌نظامی موسوم به پشتیبانی سریع (RSF) به همراه گروه‌های متحد جنبش آزادی‌بخش خلق سودان، شاخه عبدالعزیز الحلو، به معدنی در شمال‌شرقی کردفان جنوبی یورش برده و بیش از ۱۵۰ نوجوان و کودک را ربوده‌اند. این شبکه این حمله را نخستین نقض آشکار آتش‌بس بشردوستانه اعلام‌شده از سوی شورشیان توصیف کرده است.

به گفته شبکه پزشکان، افراد ربوده‌شده همگی زیر سن قانونی بوده و با زور برای مقاصد نظامی منتقل شده‌اند؛ اقدامی که این نهاد آن را حمله مستقیم به غیرنظامیان، مصادیق روشن جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه خوانده است.

این گروه همچنین از آغاز موج جدیدی از جذب اجباری نیروهای شبه‌نظامی موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) در همان شهر و غارت گسترده شهر و بازار آن خبر داده است.

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که یک روز پیش از حادثه، محمد حمدان دقلو، فرمانده RSF ، اعلام کرده بود نیروهای تحت امر وی و گروه‌های متحد با یک آتش‌بس بشردوستانه سه‌ماهه شامل توقف همه اقدامات خصمانه موافقت کرده‌اند.

شبکه پزشکان سودان در بیانیه خود، جنبش آزادی‌بخش خلق سودان (SPLM) و نیروهای شبه‌نظامی موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) را به طور کامل مسئول این ربایش دانست و از جامعه بین‌المللی و نهادهای منطقه‌ای خواست برای پایان‌دادن به تخلفات RSF فوراً مداخله کنند.

از آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع درگیر جنگی فرسایشی هستند که با وجود تلاش‌های میانجی‌گری منطقه‌ای و بین‌المللی، همچنان ادامه دارد و تاکنون هزاران کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته است.

.............................

پایان پیام