به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی روستای «العشة» در حومه قنیطره سوریه، امروز شنبه از دریافت کمک‌های ارائه‌شده توسط نیروهای رژیم صهیونیستی خودداری کردند.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، یک گشت نظامی اسرائیل متشکل از شش خودروی زرهی از روستای «الأصبح» وارد «العشة» شد؛ این گشت از پایگاه غربی تل احمر حرکت کرده بود.

نیروهای اسرائیلی به برخی اهالی منطقه سبدهای غذایی و مواد سوختی از جمله نفت برای گرمایش پیشنهاد دادند، اما مردم هیچ‌یک از این کمک‌ها را نپذیرفتند. طبق گزارش، این گشت بدون درگیری مستقیم با مردم، به سمت اراضی اشغالی بازگشت.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه، همچنین شامگاه جمعه از تحرکات تازه ارتش اسرائیل در قنیطره نزدیک نوار مرزی خبر داده بود؛ جایی که یک گشت نظامی اسرائیل با شش خودرو از منطقه «تل احمر» به سمت جنوب روستای «کودنا» حرکت کرده بود.

این تحولات تنها چند ساعت پس از اعلام وزارت خارجه سوریه درباره عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غربی کشور رخ داد؛ عملیاتی که به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان منجر شد.

بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌ها در روستای «بیت جن» نزدیک منطقه حائل در مجاورت جولان اشغالی آغاز شد؛ جایی که نیروهای اسرائیلی بامداد جمعه وارد آن شدند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد شش نظامی‌اش در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند که حال سه نفرشان وخیم است.

..........................

پایان پیام/ 167