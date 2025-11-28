  1. صفحه اصلی
سازمان ملل تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۵
کد مطلب: 1755202
معاون فرستاده ویژه سازمان ملل سازمان ملل متحد تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در اظهاراتی تجاوز و نفوذ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم کرد. نجات رشدی تأکید کرد: نفوذ اسرائیل نقض آشکار و غیرقابل پذیرش حاکمیت سوریه است.

وی همچنین خواستار توقف فوری تمام تجاوزها و پایبندی به توافق ۱۹۷۴ شد.

منطقه «بیت جن» سوریه از ساعت ۲ بامداد امروز شاهد تجاوزهای رژیم صهیونیستی بود. در این منطقه درگیری‌های شدید میان ارتش رژیم اسرائیل و نیروهای سوری رخ داد.

تلفات انسانی و نظامی

در این درگیری ۱۳ نظامی صهیونیست از جمله ۲ افسر مجروح شدند که اوضاع ۳ نفر از آنان وخیم گزارش شده است. همچنین در این تجاوز ۱۳ شهروند سوری شهید و ۲۵ نفر دیگر مجروح شدند.

هدف عملیات رژیم صهیونیستی

منطقه بیت جن در ریف دمشق واقع است و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هدف از این عملیات بازداشت افراد تحت تعقیب از «جماعت اسلامی» بوده است.

