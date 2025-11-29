عضو جماعت اسلامی: هیچ فعالیتی خارج از لبنان نداریم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عماد الحوت»، نماینده جماعت اسلامی در پارلمان لبنان، ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره بازداشت اعضای این گروه در حومه دمشق را رد کرد و تأکید نمود که جماعت اسلامی هیچ‌گونه فعالیتی خارج از لبنان ندارد.

ارتش اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود که نیروهایش، عملیاتی را در روستای «بیت جن» در حومه دمشق انجام داده‌اند تا افراد مظنون وابسته به جماعت اسلامی را بازداشت کنند؛ عملیاتی که به گفته تل‌آویو منجر به بازداشت همه افراد مورد نظر و کشته شدن تعدادی از تروریست‌ها شد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از زخمی شدن شش نظامی خود خبر داد که حال سه نفرشان وخیم است.

در مقابل، منابع سوری گزارش دادند که این اقدام یک تجاوز نظامی بوده که با مقاومت اهالی روستا مواجه شد و در جریان درگیری‌ها بیش از ۱۰ نفر از ساکنان شهید شدند.

عماد الحوت در گفت‌وگو با روزنامه «القدس العربی» تأکید کرد: «ادعاهای اسرائیل نادرست است و جماعت اسلامی هیچ فعالیتی خارج از خاک لبنان ندارد.»

وی افزود: «جماعت اسلامی پایبندی خود را به توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل اعلام کرده است.»

الحوت همچنین درباره علت متهم کردن جماعت اسلامی به فعالیت در سوریه گفت: «این اقدام برای توجیه تصمیم آمریکا در تروریستی خواندن جماعت اخوان‌المسلمین صورت گرفته؛ تصمیمی که فاقد هرگونه چارچوب قانونی و حقوقی بوده و صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ شده است.»

