مراسم عزاداری فاطمیه دوم در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار می شود

۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۵
مراسم عزاداری فاطمیه دوم در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار می شود

مراسم سوگواری و عزاداری فاطمیه دوم به مدت سه روز در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌ الله العظمی فاضل لنکرانی در قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری وسوگواری ام الائمه صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در فضایی آکنده از حزن و اندوه با اجتماع علماء، اساتید وارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌ الله العظمی فاضل لنکرانی در قم برگزار می شود.

این مراسم به مدت ۳ روز عصرها ساعت ۱۶ در همین مکان برگزار می شود و روز دوشنبه ۳ آذر ماه همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا علیها سلام، مراسم سالگرد ارتحال احیاگر فاطمیه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی برگزار خواهد شد.

