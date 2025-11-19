به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری وسوگواری ام الائمه صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در فضایی آکنده از حزن و اندوه با اجتماع علماء، اساتید وارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌ الله العظمی فاضل لنکرانی در قم برگزار می شود.

این مراسم به مدت ۳ روز عصرها ساعت ۱۶ در همین مکان برگزار می شود و روز دوشنبه ۳ آذر ماه همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا علیها سلام، مراسم سالگرد ارتحال احیاگر فاطمیه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی برگزار خواهد شد.

