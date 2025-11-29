دولت جدید سوریه در مسیر تبدیل به «حکومت اقلیت» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت جدید سوریه به دلیل نارضایتی فزاینده در میان جامعه عرب سنی و همچنین تضعیف روابط با اقلیت‌های دینی، با خطر تبدیل شدن به یک «حکومت اقلیت» مواجه است.

بر اساس گزارش العربی الجدید، رخدادهای اخیر در مناطق ساحل و السویداء به کاهش اعتماد اقلیت‌ها انجامیده، اما مهم‌ترین چالش، ناخشنودی روبه‌گسترش در میان بدنه عرب سنی به‌دلیل مدیریت غیرمنسجم، حذف گروه‌های اجتماعی، محدودیت‌های سیاسی و فشارهای اقتصادی است.

این رسانه هشدار داد ادامه سیاست‌های بسته، انحصارگرایی و بی‌توجهی به مطالبات داخلی در کنار اتکا به حمایت خارجی، می‌تواند پایگاه اجتماعی دولت را به‌طور جدی تضعیف کرده و آن را به حکومتی فاقد پشتوانه مردمی بدل کند.

