به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «تیفانی ترامپ» دختر «دونالد ترامپ» تصویری از پدرش در کنار نوهاش «الکساندر» در صفحات شخصی خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
تیفانی ترامپ ۳۲ ساله، فرزند دونالد ترامپ از ازدواج دوم اوست. وی با «مایکل بولوس» آمریکایی لبنانیتبار ازدواج کرده است. همچنین «مسعد بولوس» پدر مایکل، اخیراً به عنوان فرستاده آمریکا در آفریقا منصوب شده است.
الکساندر ترامپ بولس، نوزاد ششماهه ترامپ، در ماه مه گذشته متولد شد و نخستین فرزند تیفانی و یازدهمین نوه دونالد ترامپ به شمار میرود.
