به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دو روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، اعلام کرد که «یک عفو کامل و تمام‌عیار» به رئیس‌جمهور پیشین هندوراس، خوان اورلاندو هرناندس، اعطا خواهد کرد؛ فردی که در سال ۲۰۲۴ در یک دادگاه فدرال نیویورک به دلیل سه اتهام قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و نگهداری سلاح به ۴۵ سال زندان محکوم شده بود.

ترامپ در پیامی که در شبکهٔ اجتماعی خود، Truth Social منتشر کرد، گفت که هرناندس «طبق نظر افراد بسیاری که عمیقاً به آن‌ها احترام می‌گذارم، بسیار سخت‌گیرانه و ناعادلانه مورد رفتار قرار گرفته است» و این تصمیم جنجالی را تنها ۴۸ ساعت مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس توجیه کرد.

رئیس‌جمهور سابق هندوراس که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ بر کشور حکومت کرده است، به دلیل تبدیل هندوراس به یک «نارکو-دولت»، دریافت رشوه‌های میلیون‌دلاری — از جمله یک میلیون دلار از «خواکین ال چاپو گوسمان» — و تسهیل انتقال بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن کوکائین به خاک ایالات متحده طی نزدیک به دو دهه، مجرم شناخته شد.

این اقدام عفو در حالی انجام می‌شود که فضای سیاسی هندوراس در اوج تنش قرار دارد و این کشور در آستانهٔ انتخاب جانشین «سیومارا کاسترو» رئیس‌جمهور فعلی است. ترامپ از این اعلام استفاده کرد تا مستقیماً در رقابت انتخاباتی مداخله کند: او حمایت آشکار خود را از «نصری تیتو آصفورا»، نامزد حزب ملی و هم‌حزبی هرناندس، اعلام کرد و هشدار داد که اگر آصفورا در انتخابات پیروز نشود، واشنگتن «دیگر پول خود را در هندوراس تلف نخواهد کرد».

ترامپ گفت: «اگر تیتو آصفورا در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس پیروز شود، به دلیل اعتماد زیادی که ایالات متحده به او دارد، کمک زیادی دریافت خواهد کرد. اگر پیروز نشود، پول خوبی نخواهیم داد.»

ترامپ همچنین به دو نامزد اصلی دیگر حمله کرد. او «ریکسی مونکادا» — نامزد حزب حاکم لیبره — را «کمونیست» خواند و ادعا کرد که پیروزی او پیروزی‌ای برای «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و «نارکوتروریست‌هایش» خواهد بود. او «سالوادور نصرالله»، نامزد حزب لیبرال را نیز «تقریباً کمونیست» توصیف کرد که به‌زعم او «فقط آرای مخالفان را تقسیم می‌کند».

پس از انتشار این خبر، آصفورا در گفت‌وگو با خبرگزاری AFP اعلام کرد که «هیچ ارتباطی» با هرناندس ندارد و «حزب ملی مسئول اقدامات شخصی رئیس‌جمهور سابق نیست».

هرناندس اکنون در زندان فدرال فوق‌امنیتی «هیزلتون» در ایالت ویرجینیای غربی نگهداری می‌شود. او در آوریل ۲۰۲۲، تنها سه ماه پس از ترک قدرت، و زمانی که دولت سیومارا کاسترو حمایت از او را لغو کرد، به آمریکا تحویل داده شد؛ فردی که سال‌ها متحد کلیدی واشنگتن در مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رفت.

اعلام عفو توسط ترامپ، همراه با تهدید به قطع کمک‌های مالی آمریکا، یک زلزلهٔ سیاسی تازه در هندوراس ایجاد کرده است؛ در شرایطی که فضای انتخاباتی با قطبی‌سازی شدید، تبادل اتهام‌های تقلب و نظرسنجی‌های بسیار نزدیک همراه است.

