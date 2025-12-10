به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سیومارا کاسترو» رئیس‌جمهور هندوراس، نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش را «تقلبی» خواند و از «دخالت» مستقیم دونالد ترامپ در روند انتخابات انتقاد کرد.

کاسترو در گردهمایی عمومی در شهر اولانتشو گفت: «مردم با شجاعت و اراده به پای صندوق‌های رأی رفتند، اما ما شاهد روندی همراه با تهدید، فشار، دستکاری در سامانه نتایج اولیه و جعل اراده مردمی بودیم».

او تأکید کرد که نتایج انتخابات «باطل» است، زیرا فایل‌های صوتی منتشرشده نشان می‌دهد یکی از اعضای کمیته ملی انتخابات، درباره دستکاری در روند انتخابات سخن گفته است. کاسترو همچنین ترامپ را متهم کرد که با تهدید مردم هندوراس، مانع رأی دادن آنان به «ریکسی مونکادا» نامزد حزب حاکم شد که در جایگاه سوم قرار گرفت.

از سوی دیگر، «سالوادور نصرالله» نامزد رقیب، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک سرقت است»، و از دستکاری در سامانه شمارش آرا انتقاد کرد. او «فاسدان» را مسئول این تقلب دانست.

«مارلون اوچوا» عضو مخالف در کمیته انتخابات نیز گفت این تخلفات باعث شده انتخابات اخیر «بیشترین دستکاری و کمترین اعتبار» را در تاریخ دموکراتیک هندوراس داشته باشد.

در مقابل، «آنا پائولا هال» رئیس کمیته ملی انتخابات در ایکس نوشت: «اقدامات فنی لازم همراه با نظارت خارجی انجام شده است»، اما نصرالله تأکید کرد حزب لیبرال او هنگام توقف شمارش آرا 20 درصد جلوتر از حزب عصفوره بوده است. او خواستار بازشماری کامل آرا «برگه به برگه» شد و گفت صورت‌جلسه‌های انتخاباتی نشان‌دهنده «الگوی تقلب» است.

طبق نتایج کمیته ملی انتخابات، پس از شمارش حدود 99 درصد آرا، نصری عصفوره (67 ساله) نامزد راست‌گرا که مورد حمایت مستقیم ترامپ قرار داشت، 40.53 درصد آرا را به دست آورد، در حالی که سلفادور نصرالله (72 ساله) مجری تلویزیونی و نامزد راست‌گرای دیگر، 39.16 درصد آرا کسب کرد.

حزب «لیبری» به رهبری کاسترو نیز روز یکشنبه خواستار «ابطال کامل» انتخابات شد و از «دخالت آمریکا» انتقاد کرد. در همین حال، دولت ترامپ انتخابات را «سالم» دانست و گفت هیچ مدرک معتبری برای ابطال وجود ندارد.

ترامپ پیش از انتخابات حمایت خود را از نصری عصفوره اعلام کرده و او را «تنها دوست واقعی آزادی» خوانده بود. همچنین ترامپ «خوان اورلاندو هرناندز» رئیس‌جمهور پیشین هندوراس و مشاور نامزد محافظه‌کار را که در آمریکا به 45 سال زندان به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود، مورد عفو قرار داد. دادستانی هندوراس روز دوشنبه از اینترپل خواست حکم بازداشت او را صادر کند.

عملیات شمارش آرا که از شنبه در سطح 88.6 درصد متوقف شده بود، روز دوشنبه از سر گرفته شد. کمیته انتخابات دلیل توقف را مشکلات فنی در شرکت مسئول انتقال و انتشار نتایج اعلام کرد. ناظران سازمان کشورهای آمریکایی نیز روز شنبه خواستار «تسریع» روند شمارش آرا شدند.

