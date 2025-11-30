تماس تلفنی ترامپ و مادورو در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این تماس که توسط منابع متعدد به نیویورک تایمز و رسانههایی مانند الپایس و France ۲۴ تأیید شد، چند روز پیش از آن انجام شد که وزارت خارجه آمریکا «کارتل آفتابها» وابسته به مادورو و فرماندهانش را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کند. تماس طبق گفته منابع نزدیک «صحیح و محترمانه» بوده و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در آن حضور داشت. درباره دیدار احتمالی در خاک آمریکا بحث شد، هرچند تا کنون برنامه قطعی وجود ندارد.
این تماس مستقیم در تضاد با لحن تند ترامپ قرار دارد، که روز پنجشنبه از انجام «بهزودی» عملیات زمینی علیه قاچاقچیان ونزوئلایی خبر داد. این در حالی است که پیشتر حملات دریایی در کارائیب و اقیانوس آرام بیش از ۸۰ کشته بر جای گذاشت، و آمریکا هیچ مدرکی ارائه نکرده که این اهداف در قاچاق مواد مخدر دست داشتهاند. سازمان ملل این حملات را ممکن است بهعنوان اعدامهای فراقانونی تلقی کند، و ونزوئلا میگوید هدف واقعی برکناری مادورو با بهانه مبارزه با مواد مخدر است.
استقرار نظامی واشینگتن در منطقه شامل هزاران سرباز، دهها هواپیما، ناو هواپیمابر USS Gerald R. Ford و یک رادار جدید در ترینیداد و توباگو است، که نخستوزیر این کشور، کاملا پرساد-بیسِر، آن را برای «بهبود نظارت بر قاچاقچیان» تأیید کرده است. طرف ونزوئلایی نیز با بسیج نیروها پاسخ داده؛ مادورو دستور داده نیروی هوایی آماده باشد و در یک راهپیمایی بزرگ بر وحدت ملی تأکید کرده و گفت: «در این مقطع حیاتی برای موجودیت جمهوری، اجازه شکست نداریم.»
بحران هوایی نیز بر تنشها افزوده است؛ دولت ونزوئلا مجوز خطوط هوایی مانند ایبریا، TAP، آویانکا، لاتام، ترکیش ایرلاینز و گُل را بهخاطر تعلیق پروازها لغو کرده و گفته که این اقدام در راستای «تروریسم دولتی» آمریکا است. ترامپ هم تهدیدها و ژستهای دیپلماتیک را در هم آمیخته و گفته «صحبت کردن برای نجات جانها» یک گزینه است، هرچند به مادورو بابت ارسال مهاجران غیرقانونی و اعضای باندهایی مانند «قطار آراگوا» هشدار داده است. تحلیلگران این تماس را گام ابتدایی برای ایجاد پل دیپلماتیک میدانند، اما در مقابل سیاست «کشوقوس» کاخ سفید، عدم قطعیت همچنان وجود دارد.
