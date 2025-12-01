به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان روز یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش داد که «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در جریان گفت‌وگوهای غیررسمی با مقام‌های آمریکایی اعلام کرده است که آماده است پس از ۱۸ ماه از سمت خود کناره‌گیری کند.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، دولت مادورو با نمایندگان رئیس‌جمهور آمریکا تماس برقرار کرده تا زمینه گفت‌وگو میان دو کشور فراهم شود. برخی مقام‌های آمریکایی این پیشنهاد را راه‌حلی برای پایان دادن به اختلافات میان کاراکاس و واشنگتن دانسته‌اند. با این حال، کاخ سفید در نهایت بر ضرورت کناره‌گیری فوری مادورو تأکید کرده است.

ترامپ چندی پیش از طریق شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» اعلام کرد که حریم هوایی ونزوئلا بسته خواهد شد. واشنگتن، دولت ونزوئلا را به کوتاهی در مقابله با قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند.

نیروی دریایی آمریکا یک گروه رزمی شامل ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد»، یک زیردریایی هسته‌ای و بیش از ۱۶ هزار نظامی را در دریای کارائیب مستقر کرده است.

از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی دست‌کم ۲۰ قایق تندرو را در منطقه منهدم کرده‌اند که به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر انجامیده است.

رسانه‌های آمریکایی بارها از احتمال آغاز حملات نظامی آمریکا علیه خاک ونزوئلا در آینده نزدیک خبر داده‌اند. ترامپ اعلام کرد که واشنگتن «به‌زودی» عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا را آغاز خواهد کرد، اما جزئیاتی از این عملیات احتمالی ارائه نکرد.

...............................

پایان پیام/ 167