ونزوئلا زیر فشار آمریکا؛ ترامپ پس از پایان مهلت، فضای هوایی را بست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رویترز» اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا تا روز جمعه ۲۸ نوامبر ( ۷ آذر ۱۴۰۴) فرصت داده بود تا کشور را ترک کند، اما پس از عدم پذیرش این درخواست، تصمیم به اعمال بستن فضای هوایی علیه ونزوئلا گرفت.

رویترز افزود: عدم پایبندی مادورو به ضرب‌الاجل تعیین‌شده موجب شد ترامپ روز شنبه اعلام کند که فضای هوایی ونزوئلا بسته خواهد شد.

این خبرگزاری گزارش داد: ترامپ در تماس تلفنی کوتاهی با مادورو ـ که کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشید ـ بیشتر درخواست‌های او را رد کرد، اما به وی یک هفته فرصت داد تا همراه خانواده‌اش به مقصدی دلخواه سفر کند. این فرصت عبور امن روز جمعه پایان یافت و همین امر باعث شد ترامپ دستور بستن آسمان ونزوئلا را صادر کند.

رویترز توضیح داد: مادورو در همان تماس تلفنی گفته بود حاضر است کشور را ترک کند، مشروط بر اینکه خود و خانواده‌اش مشمول عفو قضایی شوند و همچنین خواستار لغو تحریم‌ها علیه بیش از ۱۰۰ مقام ونزوئلایی شد که برخی از آنان از سوی آمریکا به ارتکاب جرایم متهم شده‌اند.

ترامپ پیش‌تر تصریح کرده بود که «روزهای مادورو در ریاست جمهوری شمارش شده است» و در عین حال تأکید کرد که ایالات متحده قصد ورود به جنگ یا درگیری نظامی با ونزوئلا را ندارد.

شبکه «سی‌ان‌ان» نیز به نقل از یک منبع گزارش داد که مادورو در گفت‌وگوهای غیررسمی با مقام‌های آمریکایی، آمادگی خود را برای کناره‌گیری از قدرت پس از ۱۸ ماه اعلام کرده است، اما کاخ سفید بر ضرورت کناره‌گیری فوری او پافشاری کرده است.

............................

