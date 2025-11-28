  1. صفحه اصلی
ترامپ: به زودی عملیات زمینی در ونزوئلا را آغاز خواهیم کرد

۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶
ترامپ: به زودی عملیات زمینی در ونزوئلا را آغاز خواهیم کرد

رئیس‌جمهور آمریکا از گسترش حملات از دریا به خاک ونزوئلا خبر داد و گفت واشنگتن «خیلی زود» مسیرهای زمینی قاچاق را هدف قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز به وقت تهران در سخنرانی خود خطاب به نیروهای نظامی این کشور اعلام کرد که واشنگتن به زودی عملیات زمینی علیه گروه‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را آغاز خواهد کرد.

به نوشته رویترز، این اظهارات که از اقامتگاه مار-آ-لاگو به‌صورت مجازی پخش شد، مرحله تازه‌ای از تشدید فشارهای نظامی دولت ترامپ علیه دولت نیکولاس مادورو ارزیابی می‌شود و می‌تواند دامنه عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» را از عرصه دریایی به خاک ونزوئلا گسترش دهد.

ترامپ در این سخنرانی با اشاره به فعالیت نیروی هوایی و نقش آن در «بازدارندگی قاچاقچیان ونزوئلایی» گفت نیروهای آمریکایی به‌زودی مسیرهای زمینی قاچاق را نیز هدف قرار خواهند داد.

وی تصریح کرد: «افرادی که قبلاً از مسیر دریا محموله جابه‌جا می‌کردند، حالا تمایلشان کمتر شده است و ما نیز خیلی زود از طریق زمین متوقفشان خواهیم کرد. زمین آسان‌تر است و این کار به‌زودی آغاز می‌شود.».

