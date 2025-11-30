جنجال هندوها در یک مسجد پس از امتناع امام جماعت از گفتن شعار تحمیلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ایالت آروناچال پرادشِ هند، اعضای مسجد و امام جماعت بهزور وادار به گفتن شعار «بهارت ماتا کی جای/پاینده باد ای مادر وطن (هند)» شدند و با تهدید به تخریب مسجد روبهرو گردیدند؛ اقدامی که طبق گزارش «سرویس رسانهای کشمیر» موجی از خشم و نگرانی نسبت به افزایش احساسات ضداسلامی در شمالشرق هند، بهویژه تحت حاکمیت حزب BJP، برانگیخته است. این شعار در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در متن ملیگرایی ضد استعماری شکل گرفت و بعداً بهطور ویژه توسط جریانهای هندوتوایی بار معنایی قومگرایانه و انحصارطلب پیدا کرد. «بهارت ماتا» در ادبیات هندوتوا نه یک استعاره معمولی، بلکه شخصیتالههگونهای است که بهعنوان «مادر-الهه» تصویر میشود.
ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده نشان میدهد رهبران «سازمان بومی جوانان آروناچال پرادش» (APIYO)، که گرایشهای هندوتوای افراطی دارند، با لحن هتاکانه امام جماعت مسجد و مسلمانان منطقه را تحت فشار قرار میدهند و حتی تهدید به تخریب مسجد میکنند. در این ویدئو، یکی از سران جنبشهای هندوتوا عالم محلی مسجد را هدف پرسشهای تحقیرآمیز قرار داده، اسلام و قرآن را نشانه میرود و میکوشد او را به تکرار شعار «بهارت ماتا کی جای» وادار کند؛ بهاین بهانه که «اگر این را نمیگویید، چگونه میتوانید خود را هندی واقعی بدانید؟»
این حادثه بخشی از کارزار یکماهه سازمان بومی جوانان آروناچال پرادش علیه اماکن مذهبی مسلمانان است. این گروه در ۱۷ نوامبر پنجروز به مسلمانان مهلت داده بود تا یک مسجد جامع را تخریب کنند و تهدید کرده بود در صورت بیتوجهی، «جنبش دموکراتیک» راه میاندازد. هرچند فراخوان اعتصاب ۱۲ ساعته در ۲۴ نوامبر به تعویق افتاد، اما بار دیگر بر مطالبه تعطیلی بازارهای هفتگی و تخریب مساجد تأکید کرده است؛ روندی که نگرانیها درباره فشار سازمانیافته علیه جامعه مسلمان را افزایش داده است.
