به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اقا سید روح‌الله مهدی، نماینده شهر «سرینَگَر» (Srinagar) در مجلس هند، در جریان نشست ویژه پارلمان درباره صدوپنجاهمین سال سرود «وانده ماتارام»، سیاست‌های دولت مرکزی را «تحمیل ملی‌گرایی آیینی بر مسلمانان» و «مداخله در هویت دینی» توصیف کرد. او تأکید کرد که اجبار شهروندان – به‌ویژه مسلمانان – به خواندن سرودی که در آن «هند» به‌صورت «الهه» توصیف شده، نقض آشکار آزادی عقیده و عبادت است. مسلمانان می گویند در ترانه مذکور "وطن" قابل پرستش است و این مساله با اعتقاد توحیدی اسلام سازگار نیست.

مهدی گفت: «می‌توانیم به احترام سرود بایستیم، اما کسی حق ندارد از ما بخواهد آن را بخوانیم یا در قالب آیینی خاص، وفاداری‌مان را ثابت کنیم.» وی افزود که ایمان افراد ثابت است و هیچ دولتی نمی‌تواند آن را گروگان «مناسک تحمیلی» قرار دهد. ؛برای آزادی این کشور از استعمار جنگیدیم؛ و اگر لازم باشد، برای آزادی درون همین کشور نیز تا پای جان مقاومت خواهیم کرد.»

این نماینده حزب «کنفرانس ملی» با ربط دادن این موضوع به تخریب خانه‌ها، برخوردهای امنیتی و کمپین‌های موسوم به «بولدوزر»، دولت را متهم کرد که در پی ساختن «تصویر مسلمان به‌عنوان بیگانه دائمی» است. به‌گفته او، وقتی دولت توان پاسخ‌گویی درباره فقر، بیکاری و تورم را ندارد، به «هویت‌سازی تحمیلی» رو می‌آورد و با تبدیل یک سرود به «معیار وفاداری»، نقد و اعتراض را «نشانه دشمنی» جلوه می‌دهد.

اظهارات مهدی در رسانه‌های هند بازتاب وسیعی یافت و به‌عنوان هشداری نسبت به روند «سیاست‌سازی از نمادهای ملی» ارزیابی شد؛ روندی که مسلمانان هند آن را در تضاد با قانون اساسی و حق شهروندی خود می‌دانند.

اخیرا هم در ایالت آروناچال پرادشِ هند، طبق یک ویدیویی که در محافل هند وایرال شده، اعضای یک مسجد و امام جماعت به‌زور وادار به گفتن شعار «بهارت ماتا کی جای/پاینده باد ای مادر وطن (هند)» شدند و با تهدید به تخریب مسجد روبه‌رو گردیدند؛ اقدامی که طبق گزارش «سرویس رسانه‌ای کشمیر» موجی از خشم و نگرانی نسبت به افزایش احساسات ضداسلامی در شمال‌شرق هند، به‌ویژه تحت حاکمیت حزب BJP، برانگیخته است.

این شعار در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در متن ملی‌گرایی ضد استعماری شکل گرفت و بعداً به‌طور ویژه توسط جریان‌های هندوتوایی بار معنایی قوم‌گرایانه و انحصارطلب پیدا کرد. «بهارت ماتا» در ادبیات هندوتوا نه یک استعاره معمولی، بلکه شخصیت‌الهه‌گونه‌ای است که به‌عنوان «مادر-الهه» تصویر می‌شود.

