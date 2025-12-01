به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با پشتیبانی ایالات متحده در حال تقویت روایت جدیدی است که اتمام توافق آتشبس با لبنان را قطعی میداند و آن را مقدمهای برای فشارهای بیشتر علیه حزبالله و دولت لبنان معرفی میکند.
الاخبار لبنان نوشت: اسرائیل در تبلیغات خود مدعی است حزبالله در حال بازسازی توان نظامی است؛ این ادعا همزمان با ترور شهید «هیثم طباطبائی» فرمانده نظامی حزبالله و یارانش مطرح شد.
سانسور نظامی رژیم صهیونیستی مانع از بازتاب موضع صریح شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله، شد که تأکید کرده بود «حزب حق پاسخ دارد و زمان آن را خود تعیین میکند».
رسانهها و محافل وابسته به اسرائیل هشدار دادهاند که هرگونه پاسخ حزبالله با واکنش شدیدتر اسرائیل همراه خواهد بود؛ مشابه فشارهای دیپلماتیک سال گذشته برای جلوگیری از واکنش حزبالله به ترورها.
سفر «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر به بیروت نیز بدون دستاورد مشخص پایان یافت؛ منابع مطلع تأکید کردند هیچ دیداری با حزبالله انجام نشده است و پرونده نزاع با اسرائیل همچنان در سطح دستگاه اطلاعات عمومی مصر پیگیری میشود.
در هفتههای اخیر، آمریکا و اسرائیل در حال شکلدهی به یک روایت مشترک هستند که توافق آتشبس را ناکام دانسته و خواستار مذاکرات مستقیم لبنان با اسرائیل شدهاند؛ هدف این مذاکرات، خلع سلاح حزبالله پیش از پایان سال اعلام شده است.
یک ژنرال اسرائیلی، تصریح کرده که توافقهای امنیتی تنها خرید زمان است و راهبرد نهایی باید تغییر کامل محیط و حذف توان حزبالله باشد.
اسرائیل با عملیاتهای موسوم به «جنگ میان جنگها» شامل ترور، تخریب انبارها، حمله به زیرساختها و جنگ روانی، در پی تضعیف تدریجی حزبالله و کشاندن لبنان به نقطهای است که نتواند هزینه ادامه حضور حزبالله بهعنوان نیروی مسلح موازی دولت را تحمل کند.
این راهبرد شامل فشار اقتصادی با قطع مسیرهای مالی ایران، فشار اجتماعی با کاهش توان جذب نیرو در جنوب و بقاع، و فشار نظامی با ضربه به فرماندهی و تولید داخلی پهپاد و موشک است.
در این چارچوب، تهدیدهای مکرر آمریکا و اسرائیل با عنوان «موعد نهایی» و «آخرین هشدار» تلاشی آشکار برای تحمیل مسیر قهری بر لبنان است: یا خلع سلاح حزبالله یا پذیرش مسئولیت جنگ جدید.
این پیامها علاوه بر لبنان، خطاب به جامعه داخلی اسرائیل نیز است تا نشان دهد نهادهای امنیتی قصد ندارند بار دیگر خطر «انباشت قدرت خاموش» حزبالله را نادیده بگیرند.
