راهپیمایی حامیان فلسطین از مقابل انجمن اسلامی بالتیمور آمریکا + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، انجمن اسلامی بالتیمور (ISB) در مریلند آمریکا در بیانیهای نوشت صدای فلسطینیان را به گوش همه برسانید و با دعوت از فعالین و مردم محلی دست به راهپیمایی مقابل مرکز این انجم زندند.
این گروه در ادامه بیانیه تأکید کردند که «همیشه کاری برای انجام دادن وجود دارد» و از مردم خواستند با تقویت صدای فلسطینیان، انتشار واقعیتهای میدانی، حمایت از برندهای حامی فلسطین و مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز، نقش خود را در آگاهیرسانی ایفا کنند.
در این پیام همچنین از حامیان خواسته شده است که به سازمانهایی مانند Human Appeal برای کمکرسانی به خانوادههای فلسطینی کمک کنند و همزمان نسبت به بحرانهای انسانی در سودان و کنگو نیز حساس بمانند.
