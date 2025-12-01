به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های منطقه ناگون در ایالت آسام هند روز شنبه عملیات تخلیه گسترده‌ای را علیه بیش از ۱,۵۰۰ خانواده مسلمان بنگالی‌زبان آغاز کردند. هدف این عملیات پاکسازی اراضی جنگلی به مساحت ۷۹۵ هکتار از تصرف غیرقانونی اعلام شده است.

طبق گزارش‌ها، بیش از ۱,۱۰۰ خانواده پیش از آغاز تخریب خانه‌های خود را ترک کرده و وسایلشان را جابجا کرده بودند. باقی خانه‌ها با استفاده از بولدوزرها تخریب شد. به خانواده‌ها پیش‌تر سه ماه قبل اخطار داده شده بود تا ظرف دو ماه زمین‌های خود را تخلیه کنند و پس از درخواست خانواده‌ها مهلتی نیز تمدید شده بود.

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام، با انتشار ویدیویی از عملیات تخریب نوشت: «تمام ساخت‌وسازهای غیرقانونی پاکسازی خواهند شد» و در منطقه جنگلی لوتیماری، ۱,۴۴۱ ساخت‌وساز غیرقانونی توسط بولدوزرها تخریب شد. او اضافه کرد که روز بعد آخرین خانه‌ها و باغ‌های جوز بتل نیز پاکسازی خواهند شد.

فعالان حقوق بشر پیش‌تر بارها نسبت به هدف‌گیری تبعیض‌آمیز و بی‌رحمانه خانواده‌های مسلمان بنگالی در آسام هشدار داده‌اند. این عملیات تخریب تازه‌ترین نمونه از ده‌ها موج تخریب و تخلیه در ایالت آسام است که عمدتاً مسلمانان بنگالی‌زبان را هدف قرار می‌دهد.

پیش‌تر نیز جماعت علمای دینی هند، تخریب نزدیک به ۴۰۰۰ خانه‌ متعلق به خانواده‌های مسلمان بنگالی در منطقه گولپارا آسام را محکوم کرده بودند و از دولت خواستند برای بازسازی فوری و نیز برپایی چادرهای اضطراری اقدام کند.

