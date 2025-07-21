به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جماعت علمای دینی هند، تخریب نزدیک به ۴۰۰۰ خانه‌ متعلق به خانواده‌های مسلمان بنگالی در منطقه گولپارا آسام را محکوم کرده و از دولت خواست برای بازسازی فوری و نیز برپایی چادرهای اضطراری اقدام کند.

گروهی پنج‌نفره از جماعت علمای دینی هندوستان، به گولپارا در آسام سفر کرده و ضمن بازدید از محل، سرپناهی موقت برای هزاران خانواده بی‌سرپناه فراهم کردند. هدف تخریب‌ها در آسام بیشتر خانه‌های مسلمانان مهاجر بنگالی بوده است.

علمای مذهبی این تحرکات را تبعیض‌آمیز خوانده‌اند. زیرا مناطقی که دارای ساکنان غیرمسلمان هستند، هدف دخالت و تخریب نبوده‌اند

آن‌ها تأکید کرده‌اند که بسیاری از این ساکنان، واجد تابعیت هندی هستند چرا که بیش از ۷۰ سال در آنجا زندگی کرده‌اند و یا از سیلاب‌های گذشته آسام به این مناطق نقل‌مکان کرده‌اند.

در پایان بازدید، هیئت علمای دینی هند اعلام کرد: «دولت باید پیش از هر تصمیم دیگری، تامین سرپناه موقت را در اولویت قرار دهد». این هیئت همچنین با ارائه یادداشتی رسمی به وزیر ارشد ایالت، خواستار رسیدگی فوری به موضوع شده است.

**************

پایان پیام/ 345