به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت علمای هند با انتقاد شدید از عملیات تخلیه دولت آسام اعلام کرد که هزاران خانواده مسلمان به طور هدفمند از خانههای خود بیرون رانده میشوند.
این نهاد برجسته اسلامی تأکید کرد که از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۶۰ کیلومتر مربع زمین به بهانه مقابله با تصرفات غیرقانونی پاکسازی شده و بیش از ۵۰ هزار نفر آواره شدهاند. این سازمان از رئیس دیوان عالی هند، بی. آر. گاوای، خواست علیه عاملان این «کارزار غیرقانونی» اقدام کند.
در همین رابطه، یک هیأت هفتنفره به ریاست مولانا محمود مدنی، رئیس جمعیت، از منطقه گوالپارا در آسام بازدید کرد. وی در بیانیهای گفت که بیش از ۵۰ هزار خانواده مسلمان صرفا به دلیل مذهبشان هدف قرار گرفتهاند. این سخنان پس از آن مطرح شد که دولت ایالتی چندین هکتار زمین در جنگل رنگام در منطقه گولاگات را پاکسازی و حدود ۲۳۰ خانواده را بیخانمان کرد.
در مرحله نخست عملیات در روز دوم آگوست حدود چند هکتار زمین تخلیه شد و نزدیک به ۱۵۰۰ خانواده، که عمدتا مسلمان بودند بیخانمان شدند.
**************
