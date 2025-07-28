اخراج گسترده مسلمانان از هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات ایالتی در هند، مقامات ایالت آسام هزاران مسلمان بنگالی‌زبان را به‌اتهام «اقامت غیرقانونی» از خانه‌هایشان بیرون کرده‌اند. تنها در یک ماه گذشته، بیش از ۳۴۰۰ خانه تخریب شده و بسیاری از ساکنان آواره، در شرایط نامناسب در نزدیکی مرز بنگلادش سکونت یافته‌اند.

دولت محلی آسام به ریاست هیمنت بیسوا سارما، عضو حزب ملی‌گرای هندو، این اقدام را «گامی برای حفظ جمعیت هندوها» عنوان کرده و مدعی است «افزایش جمعیت مسلمانان مهاجر، ساختار جمعیتی ایالت را تهدید می‌کند». این در حالی است که فعالان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی، هدف قرار دادن مسلمانان را اقدامی تبعیض‌آمیز و مبتنی بر انگیزه‌های انتخاباتی می‌دانند.

بر اساس این گزارش، برخی از اخراج‌شدگان به بنگلادش فرستاده شده‌اند. با این‌حال وضعیت حقوقی بسیاری از آن‌ها همچنان نامشخص است. منتقدان هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند باعث بی‌ثباتی اجتماعی و نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها شود.

