به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «صد نون عراقی»… این شعار ششمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب عراق است که فعالیتهای آن امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بینالمللی بغداد آغاز میشود و تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. بهگفته برگزارکنندگان، این شعار ادای احترام به صد شخصیت زن عراقی است که در عرصههای مختلف از فرهنگ، هنر و ادبیات گرفته تا حوزههای اجتماعی نقشآفرینی کردهاند؛ زنانی که حافظهای زنده در فرهنگ معاصر عراق ساختهاند و تنوع و چندگانگی ارزشمندی را به فضای فرهنگی عراق بخشیدهاند که همچنان بخشی اصیل از هویت آن به شمار میرود.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این نمایشگاه که از سوی مؤسسه «المدی» برای رسانه، فرهنگ و هنر و با حمایت محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق و همکاری اتحادیه نویسندگان و ادیبان عراق و هماهنگی با انجمن ناشران و کتابفروشان عراقی برگزار میشود، امسال بیش از یک میلیون کتاب و تازهترین انتشارها از ۴۵۰ ناشر از ۲۳ کشور را به نمایش میگذارد. برنامه فرهنگی نمایشگاه نیز شامل نشستهای فکری، میزگردهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، مراسم امضا، و همچنین شبهای موسیقایی، ادبی، و شعری در طول روزهای آن است.
«یاسر السالمی» مدیر رسانهای و سخنگوی رسمی نمایشگاه بینالمللی کتاب عراق در گفتوگو با «العربی الجدید» اظهار داشت که بخش بزرگی از برنامههای این دوره به مسائل زنان و یادآوری و گرامیداشت چهرههای برجسته زن اختصاص یافته و شماری از نهادهای رسمی و فرهنگی از جمله وزارت آموزش و پرورش در این برنامهها مشارکت دارند، ضمن اینکه حضورهایی از کشورهای عربی و خارجی نیز دیده میشود.
نمایشگاه میزبان نویسندگان و اندیشمندان از کشورهای عربی مختلف است
نمایشگاه در این دوره به گروهی از برجستهترین زنان که در تاریخ فرهنگی، هنری و اجتماعی عراق اثرگذار بودهاند، ادای احترام میکند؛ از «نازک الملائکه» شاعره پیشرو و بنیانگذار شعر آزاد در عراق، تا «زها حدید» معمار جهانی که معماری مدرن را در سطح بینالمللی دگرگون کرد؛ و «لمیعة عباس عماره» شاعره و نویسندهای که به شعر عامیانه عراق بُعدی معاصر بخشید؛ و «مدیحة عمر» هنرمند نقاشی که پایهگذار هنر تجسمی مدرن و از نخستین کسانی بود که از حروف عربی در آثار تجسمی الهام گرفت.
این گرامیداشت همچنین شامل «خدیجة الحدیثی» پژوهشگر و نویسندهای که در حفظ میراث زبانی و ادبی عراق نقش داشت؛ «لطفیة الدلیمی» نویسنده و رماننویسی که تجربه عراقی را به ادبیات جهانی منتقل کرد و «نزیهة الدلیمی» پزشک، فعال زنگرا و نخستین وزیر زن در عراق میشود.
در ادامه، فهرست نامها شامل «لمیعة البدری» پیشگام طب زنان در عراق؛ «صابرة العزی» شاعرهای که تجربه فرهنگی عراق را در شعر ثبت کرد؛ «إحسان الملائکة» نویسنده و منتقد ادبی اثرگذار؛ «ابتسام عبدالله» نویسنده و مترجمی که فرهنگ عراق را به مخاطبان جهانی معرفی کرد؛ «إنعام کجهجی» رماننویس برجسته معاصر؛ «أمل قبانی» مجری رادیویی که رسانه فرهنگی عراق را شکل داد؛ و دیگران است.
به گفته السالمی، نمایشگاه میزبان نویسندگان و روشنفکرانی از کشورهای مختلف عربی و از نسلهای متفاوت است. در روزهای نخست نمایشگاه، «ایمان مرسال» شاعر و مترجم مصری، «حسین بن حمزه شاعر سوری، «احمد عبداللطیف» نویسنده، «ریم الکمالی» و «ایمان الیوسف» نویسندگان اماراتی، «نادر کاظم» منتقد بحرینی ، «احمد خیری العمری» نویسنده عراقی، «جواد ظریف»، «دانه مدوه» نویسنده کویتی و «جلیلة السید» از بحرین و دیگر چهرهها حضور خواهند داشت.
بهگفته سخنگوی نمایشگاه، این رویداد سکویی برای تبادل دانش و خلاقیت، و فرصتی برای دیدار میان نویسندگان و مخاطبان عراقی است؛ تجربهای زنده از فرهنگ عراق که تاریخ و مدرنیته را در یکجا گرد هم میآورد و امسال زنانی را گرامی میدارد که ردپایی ماندگار بر فرهنگ و تاریخ کشور گذاشتهاند. این نمایشگاه بار دیگر جایگاه بغداد را بهعنوان فضایی پویا برای فرهنگ و هنر تأیید میکند؛ شهری که همواره میزبان دانش، ادبیات، و زیباییهای هنری بوده است.
