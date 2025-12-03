به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سوریه در هفتههای اخیر شاهد افزایش خشونت گسترده بوده است؛ وضعیتی که با تداوم نقض حقوق اجتماعی و طایفهای و رقابت بر سر نفوذ میان بازیگران داخلی و منطقهای، شکنندگی امنیت و سیاست این کشور را آشکار میسازد.
خلدون النبوانی، استاد فلسفه سیاسی، نسبت به پیامدهای خطرناک سیاستهای جولانی هشدار داد و گفت: حمله اخیر به استان سویداء نشاندهنده «محاسباتی شتابزده» است که میتواند کل صحنه سوریه را متأثر کند.
وی افزود: «جولانی مرتکب خطاهای بسیاری شده و اکنون حتی توان مقابله با تجاوزات مکرر اسرائیل در خاک سوریه را ندارد. ادارهای که او هدایت میکند با تکیه بر هویت دینی مبتنی بر ایده دولت بنیامیه، به بازتولید درگیریهای طایفهای و فروبردن کشور در گرداب آشوب کمک کرده است.»
النبوانی تأکید کرد سیاستهای جولانی گفتمان خطرناک تقسیمگرایانهای را علیه همه اقشار سوریه برانگیخته است. او گفت: «علویان احساس میکنند هدف مستقیم نظام جولانی هستند که از قتل، ربایش و شکنجه برای ارعاب و حذف آنان استفاده میکند.» وی هشدار داد ادامه این روند به انزوای بیشتر و موج تازهای از خشونت منجر خواهد شد که میتواند تحولات جدی در نقشه سیاسی سوریه ایجاد کند.
طارق حمو، پژوهشگر مرکز کردی مطالعات، نیز گفت: سوریه امروز شاهد «جنایات هولناک و نقض روزانه حقوق بشر» است، بهویژه علیه طوایف علوی و دروزی. او افزود تنشها در حمص افزایش یافته و بحثهای مکرر درباره ایجاد پایگاههای نظامی جدید در خاک سوریه نشاندهنده تداوم دخالتهای خارجی است که بحران امنیتی و انسانی را تشدید میکند.
وی خاطرنشان کرد: کمیته تحقیق تشکیلشده از سوی نظام برای بررسی حوادث سویداء و ساحل، هیچ نتیجه ملموسی ارائه نکرده و این امر اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را از بین برده است. حمو هشدار داد: تغییرات سریع جمعیتی و افزایش مطالبات جداییطلبانه و درخواست کمک از نیروهای خارجی، آینده سوریه را تهدید میکند.
او خواستار محاکمه عاملان و توقف کشتار مردم سوریه شد و تأکید کرد: ادامه سیاست خشونت بدون پاسخگویی، ثبات کشور را نابود خواهد کرد.
این پژوهشگر همچنین به تداوم اشغال جولان توسط اسرائیل اشاره کرد و از روابط مبهم میان نظام جولانی با اسرائیل و ترکیه هشدار داد؛ روابطی که بدون شفافیت، پیچیدگیهای تازهای بر بحران سوریه افزوده و کشور را با چالشهای امنیتی و سیاسی جدید روبهرو کرده است.
این تحولات نشان میدهد سوریه در مرحلهای حساس از درگیریهای داخلی و دخالتهای منطقهای قرار دارد؛ خشونت علیه اقشار مختلف ادامه دارد و راهحلهای سیاسی مؤثر برای پایان بحران همچنان غایب است. آینده کشور وابسته به توان بازیگران در عبور از محاسبات محدود و دستیابی به توافقاتی است که بتواند از بحران امنیتی فراگیر جلوگیری کند.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما