به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان اعلام کرد که بیش از ۱۶ میلیون آواره داخل سوریه به شدت نیازمند کمک‌های فوری انسانی هستند.

در گزارشی که این کمیساریا در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده، آمده است: با وجود بازگشت داوطلبانه بیش از یک میلیون پناهجو از کشورهایی مانند ترکیه، لبنان و اردن، و همچنین بازگشت نزدیک به دو میلیون آواره داخلی به مناطق اصلی خود پس از تغییرات سیاسی در کشور، سوریه همچنان یکی از پیچیده‌ترین و فوری‌ترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند.

این گزارش افزود که بیش از ۷۰ درصد پناهندگان سوری در فقر چه در داخل سوریه و چه در اردوگاه‌های آوارگان، زندگی می‌کنند و آنان تنها به خدمات ابتدایی، آموزش و فرصت‌های شغلی محدود دسترسی دارند و گزینه‌های بازگشت به شهرها و روستاهای خود نیز برایشان بسیار کم است.

گزارش سازمان ملل توضیح می‌دهد که وضعیت داخل سوریه بسیار شکننده است. خانه‌ها، شبکه‌های آب، مدارس و مراکز درمانی یا آسیب‌دیده‌اند یا تحت فشار شدید قرار دارند. بسیاری از بازگشت‌کنندگان به خانه‌هایی می‌رسند که قابل سکونت نیستند یا به محله‌هایی بازمی‌گردند که تقریباً فاقد خدمات اولیه‌اند. همچنین خطرات امنیتی مانند آلودگی به مین‌های زمینی و بی‌ثباتی در مناطق مختلف همچنان پابرجاست.

در ادامه آمده است: میلیون‌ها پناهنده منابع معاش خود را از دست داده‌اند و به طور فزاینده‌ای از تأمین نیازهای اولیه‌شان از جمله دسترسی به آب پاک، برق، غذا، دارو و پرداخت اجاره ناتوان شده‌اند. علاوه بر این، بحران اقتصادی آنان را در معرض انواع خطرهای حفاظتی از جمله کار کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج زودهنگام و انواع دیگر استثمار قرار داده است.

گزارش همچنین تأکید می‌کند که وضعیت پناهندگان سوری در کشورهای همسایه نیز دشوار است. در لبنان، بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده بسیاری از سوری‌ها به فقر شدید سوق داده شوند، به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد آنان برای بقا به کمک‌های انسانی وابسته‌اند.

در اردن نیز بیش از ۹۳ درصد خانواده‌های سوری گزارش داده‌اند که برای تأمین نیازهای اولیه خود بدهکار هستند. در ترکیه نیز ۹۰ درصد پناهندگان سوری قادر به تأمین کامل هزینه‌های ماهانه یا نیازهای ضروری‌شان نیستند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که کودکان بیشترین بار این بحران را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری که حدود نیمی از کل پناهندگان سوری زیر ۱۸ سال سن دارند و بسیاری از آنان در شرایطی رشد کرده‌اند که تنها چیزی که می‌شناسند جنگ و آوارگی است.

همچنین آمده است که دسترسی کودکان آواره به آموزش، چه در داخل سوریه و چه در خارج از آن، منظم نیست؛ موضوعی که یک نسل کامل را در معرض خطر قرار می‌دهد. کار کودکان، ازدواج زودهنگام و دیگر خطرات حفاظتی نیز با دشوارتر شدن شرایط زندگی خانواده‌ها رو به افزایش است.

