به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که صد روز از حوادث خونین در استان سویداء سوریه می‌گذرد، هزاران خانواده آواره از روستاهای غرب این استان همچنان در شرایط انسانی بسیار دشواری به‌سر می‌برند. این آوارگی گسترده در پی درگیری‌های تیرماه میان نیروهای امنیتی وابسته به حکومت جولانی و گروه‌هایی از عشایر محلی رخ داد که طی آن ده‌ها روستا هدف حمله قرار گرفت و بخش بزرگی از خانه‌ها و زیرساخت‌ها ویران شد.

«فاتن جودیه» عضو دفتر اجرایی امداد در استان سویداء، اعلام کرد که بیش از ۱۲۷ هزار خانواده از ۳۶ روستای آسیب‌دیده آواره شده‌اند که بیشتر این روستاها به‌طور کامل ویران شده‌اند.

به گفته‌ی او، استان سویداء درهای خود را برای پذیرش تمام آوارگان گشوده، اما حدود ۱۷۰۰ خانواده هنوز سرپناهی ندارند و ناچار شده‌ایم چندین مدرسه را به مراکز اقامت موقت تبدیل کنیم.

بر اساس آمارهای رسمی، تنها در شهر سویداء ۳۵۵ خانواده در ۱۴ مدرسه و چند اداره دولتی اسکان داده شده‌اند و سایر خانواده‌ها در مناطق شهبا، صلخد و القریا، در مدارس یا ساختمان‌های عمومی پناه گرفته‌اند.

جودیه با اشاره به موج همبستگی مردمی در روزهای نخست بحران گفت: در ابتدا کمک‌های مردمی و اهدایی مهاجران سوری در خارج از کشور پاسخگوی نیازها بود، اما اکنون و پس از گذشت صد روز از آغاز آوارگی، این حمایت‌ها به شدت کاهش یافته و توان مردم برای ادامه کمک‌رسانی از میان رفته است. از سوی دیگر، کمک سازمان‌های بین‌المللی بسیار محدود بوده و تنها بخش اندکی از نیازهای اساسی آوارگان را پوشش می‌دهد.

با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید، مشکل بزرگی در زمینه کمبود مدارس ایجاد شده است؛ زیرا بسیاری از مدارس در اختیار خانواده‌های آواره است. به همین دلیل، ساختمان جدید دادگستری و چند نهاد دولتی مانند «سازمان عمران» و «اتحاد کشاورزان و کارگران» به مراکز اسکان موقت تبدیل شده‌اند، اما همچنان کمبود مکان ادامه دارد.

در آستانه زمستان، بحران سوخت نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. با توجه به شرایط کوهستانی استان سویداء و سرمای شدید منطقه، تأمین گازوئیل (مازوت) به چالشی جدی بدل شده است. همچنین کمبود آب به دلیل فشار زیاد بر چاه‌ها و قطعی مکرر برق وضعیت را وخیم‌تر کرده است؛ به‌گونه‌ای که برق روزانه تنها حدود یک‌ونیم ساعت در دسترس است و بسیاری از پمپ‌ها به دلیل کمبود سوخت از کار افتاده‌اند.

از سوی دیگر، کارمندان دولتی در استان سویداء بیش از سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و این امر باعث شده خانواده‌ها نتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. بسیاری از آوارگان که از مراکز اسکان خارج شده‌اند، به دلیل افزایش اجاره‌بها و قطع درآمد، در ساختمان‌های نیمه‌کاره یا مخروبه زندگی می‌کنند و در انتظار بازگشت به خانه‌های ویران‌شده خود هستند.

«نوال نعیم» عضو دفتر اجرایی آموزش و پرورش در استان سویداء با بیان اینکه استفاده از مدارس برای اسکان آوارگان، فرآیند آموزشی را در بسیاری از مناطق مختل کرده است، افزود: برخی دانش‌آموزان ناچار شده‌اند به‌صورت نوبتی یا نیمه‌وقت درس بخوانند و گروهی دیگر از تحصیل بازمانده‌اند. همچنین بحران حمل‌ونقل و گرانی شدید آن بر دشواری‌ها افزوده است، هرچند نزدیک به ۹۰ درصد معلمان همچنان به‌صورت داوطلبانه تدریس می‌کنند.

در چنین شرایطی، نهادهای محلی خواستار مداخله فوری سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین حقوق کارکنان، سوخت زمستانی، پوشاک گرم و دارو در استان سویداء هستند، زیرا زمستان در پیش است و این استان در آستانه بحرانی انسانی و سرمایی بزرگ قرار دارد.

