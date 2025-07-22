به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا، «صندوق مسلمانان بریتانیایی» (British Muslim Trust) را به‌عنوان نهاد مسئول برای رصد و مقابله با نفرت‌پراکنی ضداسلامی منصوب کرد. این تصمیم در راستای اجرای بخشی از برنامه ملی مبارزه با نفرت‌پراکنی مذهبی اتخاذ شده و هدف آن، تقویت امنیت و اعتماد در جامعه مسلمانان این کشور عنوان شده است.

بر اساس این طرح، این نهاد موظف است گزارش‌های مربوط به تهدید، تبعیض، خشونت یا آزارهای آنلاین و آفلاین علیه مسلمانان را جمع‌آوری و به‌صورت سیستماتیک ثبت کند. همچنین قرار است یافته‌های آن برای تدوین سیاست‌های مقابله با اسلام‌هراسی در اختیار دولت قرار گیرد.

این پروژه با بودجه‌ای بالغ بر ۵۰۰ هزار پوند در حال اجراست و شامل مشاوره با جوامع محلی مسلمان، تهیه پایگاه داده‌ای از رویدادهای اسلام‌هراسانه و همکاری با نهادهای اجرایی و امنیتی است.

با وجود حمایت دولت از این برنامه، برخی گروه‌ها درباره استقلال و بی‌طرفی این نهاد ابراز تردید کرده‌اند. با این حال، مدیران این صندوق اعلام کرده‌اند که مأموریت آن‌ها، تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز، کاهش تبعیض مذهبی و حفاظت از حقوق مدنی مسلمانان در بریتانیاست.

