برگزاری گردهمایی بزرگ خانوادگی طلاب و فضلای دامغان در قم + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردهمایی بزرگ خانوادگی طلاب و فضلای دامغان چهارشنبه شب در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران در شهر قم برگزار شد.

«حجت الاسلام والمسلمین عبدالله واحدی» مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در این مراسم با اشاره به ابزار موفقیت در امور، اظهار کرد: بنا به این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها «و استعملنی لما خلقتنی له» مرا در آن مسیری که برای آن آفریدی، به کار بگمار؛ ما طلاب نیز باید همیشه از خداوند طلب کنیم که در تبلیغ دین که قدم در آن نهادیم توفیق داشته و گام های درستی در این مسیر برداریم.

وی افزود: در برنامه ریزی و انجام کارها باید همتی بلند داشته باشیم؛ نباید افق دیدی کوتاه و گذرا در آینده نگری داشته و از امور و مسائل راهبردی و عمیق غافل باشیم.

مدیر کل اوقاف استان مرکزی با اشاره به این آیه شریفه راوی داستان حضرت لوط «وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ» خودت دنبال آنها راه بیافت و کسی از شما به پشت سرش نگاه نکند؛ خاطرنشان کرد: نباید در مسیری که انتخاب کرده ایم، توجه به حرف ها و طعنه های دیگران داشته باشیم. باید تنها به فکر تحقق هدف و ریل گذاری شده خود باشیم که اگر این شد، ظرفیت های نهان بسیاری بالفعل می شود و شاهد حرکتی پویا در کشور خواهیم شد.

وی با بیان این که سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با الگوگیری از این عبرت قرآنی، وابستگی کشور در بسیاری از موضوعات به خارج از کشور را رفع کرده است، اضافه نمود: سازمان اوقاف در موضوعاتی مانند پرورش ماهی در قفس در دریا؛ تولید کاتالیزور استاندارد ماشین برای حفاظت محیط زیست، درمان غده های سرطانی، تولید ایمپلنت و پروتز های پزشکی توانسته خدمات چشمگیری به کشور نموده و نیازهای موجود در واردات را برطرف نماید.

حجت الاسلام والمسلمین واحدی، در پایان، تاکید کرد: ورود سازمان اوقاف به نیازهای مغفول مانده کشور توانسته آورده و نقدینگی مالی چشمگیری نیز به همراه داشته باشد که به لطف آن، خیرات و خدمات بسیاری در کشور به سرانجام رسیده است.

عنایات شهدای روحانی به طلاب و روحانیت مشهود و ملموس است

«حجت الاسلام والمسلمین رضا خراسانی نژاد» نماینده طلاب و فضلای دامغان نیز در این مراسم با اشاره زبانزد بودن صفا و صمیمیت در بین طلاب این شهرستان، اظهار کرد: حضور و عنایات شهدای روحانی دامغان است که به جمع کنونی روحانیون مقیم قم از این شهرستان رونق و برکت بخشیده است و این حضور را مشهود و ملموس می دانیم.

وی افزود: طلاب، زمینه ساز ظهور حضرت بقیه الله عجل الله فرجه الشریف و ایجاد تمدن نوین اسلامی هستند. مفتخریم که دامغان، طلابی را در خود جای داده که در علوم و حوزه های مختلف در حال خدمت به دین و ترویج مکتب محمدی هستند.

نماینده طلاب و فضلای دامغان اظهار کرد: جناب آقای دکتر هراتیان از جمله فرهیختگان دامغانی هستند که آثار ماندگار و ارزشمندی در حوزه تربیت خانواده به حوزه علمیه و مردم تقدیم کرده و از جمله مشاوران به نام در حوزه تربیتی خانواده هستند.

وی با اشاره به رونمایی از آثار فاخر این نویسنده دامغانی در این گردهمایی، ادامه دادند: کتاب هایی مانند بازگشت غرب به عفاف، نامزدی، سنجش خانواده کلیات و مقیاس ها، راهنمای نامزدی(دوره چهار جلدی)، پرسش و پاسخ های نامزدی و نظریه های شخصیت از جمله آثار تدوین شده از این نویسنده ارزشمند می باشد.

در ادامه، «دکتر عباس علی هراتیان» که از آثار ایشان در گردهمایی یاد شده رونمایی گردید، با تاکید بر نقش آفرینی پدر و مادر در خانواده، ابراز کرد: والدین باید مدیر باشند و نقش خود در خانواده را نه با قلدری بلکه با منطق و برخورد حسنه داشته باشند.

وی افزود: ابراز محبت و دوست داشتن در کانون خانواده نقشی بی بدیل دارد و می تواند تاثیر به سزایی در حفظ روابط عاطفی بین اعضای خانواده داشته باشد.

این طلبه نویسنده مباحث تربیتی با بیان این که فرزندان، آنچه می شوند که می بینند، نه آنچه که می شوند، اظهار کرد: والدین باید فرزندان خود را به گونه ای تربیت کنند که نقش آفرین در زندگی آینده خود باشند، نه این که تنها به فکر تحصیلات عالیه و کلاسیک آنها باشند.

گفتنی است در این گردهمایی از خانواده روحانی شهید «محمد رضا کشاورزیان» تجلیل گردید.

شهید کشاورزیان، یکی از طلاب فعال و ارزشی مدرسه مبارکه حقانی بودند که به عنوان نیروی مردمی دامغان در منطقه جنگ زده سوسنگرد بین مردم به تبلیغ مشغول بودند که توانستند مردم بومی منطقه را برای مقابله با ارتش بعث عراق سازماندهی کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸