به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) اعلام کرد که طی ۱۲ ماه گذشته، بیش از ۱۰ هزار مورد نقض حریم هوایی و زمینی لبنان توسط اسرائیل ثبت شده است.
یونیفیل در بیانیهای گفت: یک سال پیش، توافق توقف درگیریها اجرایی شد و بر پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت بهعنوان مسیر دستیابی به ثبات تأکید کرد. از آن زمان، یونیفیل با شرکای خود همکاری کرده است تا به حفظ ثبات در جنوب لبنان کمک کند.
در این بیانیه اشاره شده است که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان طی سال گذشته به گشتزنیها ادامه دادهاند، از استقرار دوباره ارتش لبنان و سپس عملیات آن برای تضمین انحصار سلاح در جنوب رود لیتانی حمایت کردهاند، همچنین در بازگشایی راهها، رفع خطرات و تسهیل فعالیتهای مربوط به روند بازسازی مشارکت داشتهاند.
این نیروی بینالمللی افزود: با این حال، چالشهای زیادی وجود دارد: سلاحها و تجهیزات غیرمجاز کشف میشود، ارتش اسرائیل همچنان برخی پایگاهها را در داخل خاک لبنان حفظ کرده است و طی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار مورد نقض زمینی و هوایی ثبت شده است.»
یونیفیل تأکید کرد: احترام کامل به قطعنامه ۱۷۰۱ – چه در متن و چه در روح آن – تنها راه دستیابی به آرامش پایدار است.
این نیرو همچنین یادآور شد که غیرنظامیان در امتداد خط آبی بسیار از این تنشها آسیب دیدهاند و باید امنیت آنان و ثبات منطقه، اولویت اصلی باشد.
یادآور میشود که اسرائیل همچنان تپههای لبنانی در جنوب را که در تجاوز اخیر اشغال کرده، در کنترل خود دارد، علاوه بر آنکه مناطق دیگری از خاک لبنان را نیز از چندین دهه پیش اشغال کرده است.
